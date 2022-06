Bálint Orsolya;

Heti abszurd;

2022-06-12 11:12:00

Heti abszurd: Szűkebb pátriárkánk

Bár a nemzetközi helyzeten nemigen segít, úgy hírlik, Gyurcsány Ferenc törölte az Elnökök exkluzív Signal-csoportjából Márki-Zay után Jakab Pétert is. Pedig joggal remélhettük, ha Jakab tovább húzza, a pártja megteszi azt a szívességet nekünk, hogy kicsinálja magát a belharcokban, amiből legfeljebb a Tisztelt Ház-közeli táblalamináló szalonok jöttek ki haszonnal. Felkészül: LMP.

A ravasz magyarok ellenben megint túljártak a világ eszén: a Závecz Research kutatásából kiderült, már azt nézegetjük, hogyan jöhetnénk ki jól a helyzetből, amiben oroszbarátsággal vádolhatnak minket kormányunk egyes lépései (vö. rezsivédelmi vétók, pátriárkamosdatás) okán. Ezért mostanra már csak a válaszadók 35 százaléka szimpatizál Putyinnal, legbuzgóbban is a Mi Hazánk nácitalanításban érdekelt szavazói. Bizonyára ők örülnek legjobban annak is, hogy új kormányzót kapott a budapesti-magyarországi ortodox egyházmegye, Hilarion metropolita személyében.

Az elismert teológus, „egyházi DJ” (Máté Passiója fent van a YouTube-on, David Guettához képest nem túl nagy nézettséggel), nem mellesleg oxfordi fi­lo­zó­fia­doktor 13 éven át volt Kirill pátriárka jobb- és balkeze, s most még ennél is fontosabb feladatot bízott rá. Bizonyára hirtelen hálából, amiért Orbán Viktor személyes közbenjárására lekerült a szankciós listáról, melyen együtt kellett volna szerepelnie Putyin állítólagos szeretőivel. Ellenben egy Carol Saba nevű párisi ügyvéd, s az antiochiai patriarchátus jogásza azt állítja, az idehelyezés oka, hogy a metropolita elhatárolódott Kirill háborút támogató álláspontjától, vagyis túltolta a veloszipédet. Mindenesetre erős túlzás magyarországi száműzetéséről írni, ahogy a 444.hu teszi, hisz ez olyan lenne, mintha azt mondanánk, valakit kilakoltattak a paradicsomba.

Mostantól a mi lelki üdvünkért fáradozik Hilarion, aki 5 évvel ezelőtt – az Európa Keresztény Jövője londoni konferencián – megjósolta éppen Európa bukását, úgyis mint keresztényüldözés (lásd még Tóth Gabi, Schmidt Mária), szekularizáció, korlátlan migránsbeáramlás. Számon kérte az uniós bürokratákon, hogy nem írták bele egy vacak preambulumba se a keresztény egyházakat, mint európai értéket, ezzel megtagadva Krisztust és megágyazva az európai kulturális-spirituális identitás pusztulásának. Persze egyházi emberek mondanak nagy szavakat, ez a dolguk akkor is, ha a Novaja Gazeta szerint 235 négyzetméteres tengerparti penthouse-uk van Alicantéban, a hanyatló Európa e fertelmes mocsarában. Érthetetlen állítás, már azért is, mert szerzetesi fogadalmával Hilarion lemondott minden evilági vagyonról, és az ingatlan bizonyosan nem az ő nevén van. A szomszédok összekeverhették őt Kirill-lel, akiről a Moscow News (van ott egyáltalán még hiteles hírforrás?) azt írta, autó-, ékszer-, olaj- és halászati üzletekből, továbbá az Egyházi Külkapcsolatok Minisztériuma által importált, jövedékiadó-mentes dohánytermékekből (talán tömjén?) szerzett vagyona úgy 4–8 milliárd dollár. Még szerencse, hogy ez most már mentesül a szankciók alól, amikkel az unió csupán enyésző identitása utolsó morzsáit igyekszik felmutatni, a háborús bűnök ellenében. S akkor még a nyugati feministákról nem is szóltunk, akik régóta fáradoznak a patriarchátus megdöntésén, nekik is ideje lenne megálljt parancsolni. Nem lehet, hogy ők jobban tudják, mint csomó bölcs, szakállas egyházfi, akiket a béke nevében úgy kell saját nemzettestünkkel védenünk, mint a rezsicsökkentést, s a mindenkori Jolly Joker Magyar Érdeket?

Szintet lépett a Magyar Erkölcs is, miután erre hivatkozva a kormánypárti képviselők – a mentelmi jogi bizottság javaslata ellenében – csak felfüggesztették Szabó Tímea mentelmét az általa legyőzött óbudai fideszes jelölttől érkezett rágalmazási és becsületsértési vád okán. Nem lennénk most Szabó Tímea helyében, miután a történelem során elsőként neki sikerült annyira kiborítania az erkölcscsőszöket, hogy a parlamentáris hagyománnyal (miszerint magánvádra nem ugrik a mentelem) szembemenve kellett szavazniuk. Bezzeg Tordai Bencét nem adták ki, pedig olyat odakommentelt Hadházy Ákos posztja alá, hogy még Kövér László is megmondta kettejükről, „ők a demokrácia salakja”. A többes szám csak emelné az értéküket.

Végül egy jó hír, lesz Horn Gyula sétány Budapesten – hol másutt, mint Új-Zsélandon –, hiába is tiltakoztak fideszes városházi képviselők foggal-körömmel ellene. Mert nem emlékeznek rá, vagy csak nem tudhatták, hogy a rendszerváltás utáni harmadik és az örökös miniszterelnökünk végül már baráti kapcsolatot ápoltak. Persze ez lehetett Horn személyes legendáriuma, a visszavonult politikus joviális gesztusa az utódja felé. De hogy egy másik legendát, a napokban elment Moldova Györgyöt idézzük: „Ha egy krokodil megeszi az ellenségem, attól még nem a barátom.” Nyugodjanak mind békében.