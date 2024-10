Heti abszurd: A lufiárus színre lép és a tiszteletes felelős

Nagy szakítások és összeborulások hetén vagyunk túl: Magyar Péter szakított a barátnőjével és Hajdú Péter már izzítja is a mikrofonokat, hátha kinéz egy újabb exkluzív interjú, amelyben javíthat a penzumán, ezúttal az igazán kemény és belemenős kérdéseket feltéve a Tisza-alelnök exének. A Blikk rögtön szavazást is indított, azt kérdezve, randiznánk-e Magyar Péterrel most, hogy már szingli. Micsoda álkérdés, hiszen sokan akkor is randiznának vele, ha épp kapcsolatban van, és biztos nem csak azok a középkorú nők, akik szerelmesleveleket küldözgetnének a börtönbe még Ted Bundynak is.