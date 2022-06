Kolerajárvány veszélyére figyelmeztetnek Mariupolban

Gy. D.;

2022-06-10 14:33:00

A brit védelmi hírszerzés szerint a múlt hónapban már jelentettek elszigetelt eseteket, a helyi egészségügyi szolgálatok pedig valószínűleg az összeomlás szélén állnak, amit tovább súlyosbítana egy járvány.

Komoly kolerajárvány veszélye fenyegeti Mariupolt, a múlt hónapban már jelentettek elszigetelten kolerás eseteket – írta a Twitteren közzétett hírszerzési jelentésében a brit védelmi minisztérium.

A beszámoló szerint az oroszoknak problémát jelent az alapvető közszolgáltatások nyújtása az általuk elfoglalt ukrajnai területeken. A tárca szerint akadozik a tiszta ivóvízhez való hozzáférés biztosítása, és nagyobb fennakadások vannak a távközlésben és az internetszolgáltatásban.

Herszonban kritikus gyógyszerhiány van, míg Mariupolban nagyobb kolerajárvány kialakulásának veszélye fenyeget, a múlt hónapban már jelentettek elszigetelt eseteket.

