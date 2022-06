Horváth Gábor;

2022-06-10 18:56:00

„Egyszer majd nem lesz Trump, de a ti becstelenségetek mindörökre fennmarad”

Egyszer majd nem lesz Trump, de a ti becstelenségetek mindörökre fennmarad – Liz Cheney saját republikánus párttársaihoz intézett mondata volt a csütörtök esti kétórás politikai show legemlékezetesebb pillanata.

A képviselőháznak a tavaly januári washingtoni puccskísérlettel foglalkozó eseti bizottságában hét demokrata párti és két republikánus politikus foglal helyet. Utóbbiak egyike, Dick Cheney volt alelnök amúgy ultrakonzervatív lánya vállalta azt a hálátlan szerepet, hogy szembesítse felelősségükkel gerinctelen kollégáit. A Fox News kivételével valamennyi jelentős amerikai tévéállomás a legnézettebb műsorsávban, élőben közvetítette a bizottság első nyilvános ülését. Alighanem ez volt az a példátlan eset Donald Trump életében, hogy nem élvezte, amint folyamatosan róla beszéltek.

A bizottság több mint ezer tanú meghallgatása és 160 ezer dokumentum áttanulmányozása után állt ki a közvélemény elé. Azt igyekszik bebizonyítani, hogy 2021. január 6-án a tömeg nem spontán módon, a pillanat hatására rohamozta meg a Capitoliumot, hanem előre megtervezett, tudatos puccskísérlet történt. A választási vereségbe Trump annak ellenére sem nyugodott bele, hogy saját igazságügy-minisztere is megmondta neki: a csalásról szóló történet ló...r, semmi se igaz belőle. William Barr egy videóbejátszásban el is ismerte, hogy 2020. novemberében és decemberében legalább háromszor találkozott a volt elnökkel és világosan közölte vele, hogy semmi alapja sincs a választási visszaélésekről szóló meséinek. Trump saját lánya, Ivanka ezzel kapcsolatban azt mondta a bizottsági meghallgatásán, hogy ő tiszteli Barrt és elfogadta a véleményét.

Trump ennek ellenére Washingtonba hívta híveit és előre megjósolta, hogy az esemény „vad” lesz. Megbízta testőrségét, hogy szervezze meg útját a Fehér Házból a törvényhozáshoz, vagyis jó előre készült arra készült, hogy a tömeget a kongresszus ellen fordítsa. Az akkor a neonáci utcai verekedőkből álló Büszke Fiúk banda élén álló Enrique Tarrio Floridában a Latinók Trumpért nevű szervezetet vezette és ebben a minőségében bejáratos volt az elnökhöz, a november 3-i választások és január 6. között is találkoztak. A kérdéses napon Trump délben kezdett beszélni a Fehér Ház déli kerítésénél összegyűlt tömeg előtt – ám a Büszke Fiúk különítménye már fél 11-kor átvonult a Capitoliumhoz, azaz tudott a forgatókönyvről.

Azt már egy Nick Quested nevű, a Büszke Fiúkról forgató brit dokumentumfilmes elmondásából tudta meg a bizottság és most ország-világ, hogy maga az ostrom akkor kezdődött, amikor a Büszke Fiúk egyik tagja röviden szót váltott egy férfival, aki ezt követően szinte azonnal nekirontott a rendőrkordonnak. Az egyik első rendőr, akit leütöttek, Caroline Edwards volt. A nő most a tévékamerák előtt is elmondta, mit élt át: amikor magához tért, igyekezett ellátni a többi sebesült vagy borspermettel lefújt rendőrt, többek között azt a Brian Sicknicket, aki másnap agyvérzést kapott és meghalt. A több órás közelharcot háborús filmhez hasonlította, kollégái vérén és hányásán csúszkálva igyekezett talpon maradni. Több mint száz rendőr sebesült meg, az ostrom okozta poszttraumás stressz miatt azóta négyen lettek öngyilkosok. A tömegből aznap négyen haltak meg: egy nőt lelőttek, amint megpróbált bemászni egy a rendőrök által fegyverrel védett ablakon, egy másikról előbb azt gondolták, hogy agyontaposták, de a későbbi vizsgálat szerint amfetamin-mérgezésben hunyt el, két férfi pedig szívrohamot kapott.

Sok amerikai, aki nem feltétlenül nézi a hírtévéket, most látta először, mi is történt másfél évvel ezelőtt a Capitoliumnál. Az amerikai kommentárok alapján nem világos, mennyire sikerült megvalósítani a bizottság szándékát és felhívni a figyelmet a demokráciára továbbra is leselkedő veszélyre. Ami a novemberi „félidős” választást illeti, alighanem a pillanatnyi gazdasági helyzet fogja meghatározni a hangulatot, márpedig most már 5 dolláros abszolút csúcs csúcs körül van egy gallon benzin ára, ami literenként 498 forintnak felel meg. A csütörtökin kívül még öt ilyen nyilvános bizottsági ülés lesz, a legközelebbi hétfőn, de azok már nem az esti műsorsávban, hanem nap közben.