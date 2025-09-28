Tehetetlen a brazil rendőrség

Brazília a labdarúgó - világbajnokság után visszasüllyed a nem mindig derűs hétköznapokba. A bűnözés ijesztő méreteket ölt, a 100 ezer főre jutó gyilkosságok aránya 2012-ben meghaladta a 28-at. Egyre kevesebben bíznak a rendőrségben, ezért saját kezükbe veszik az ügyek irányítását. Ez sokszor szörnyű tragédiát idéz elő.