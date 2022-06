nepszava.hu;

2022-06-10 21:48:00

Felhőszakadás, több helyen jégeső csapott le az országra

Viharkárok keletkeztek több megyében, ismét kidőlt fák, megbontott tetők, elöntött házak miatt riasztották elsősorban a tűzoltókat.

Ma is okoztak fennakadásokat a zivatarok, a legtöbb vihar a keleti és középső tájakon alakult ki – írja az Időképen Bayer-Szabó Bea meteorológus. Míg a fővárosban csütörtökön a budai oldalon volt özönvízszerű eső, pénteken a pesti oldal fölött alakult ki délután egy zivatarvonal, s a felhőszakadás jégesővel párosult. A XVIII. és a XIX. kerületben borsó és cseresznye nagyságú jég esett.

Arról is beszámoltak, hogy Bács-Kiskun megyében, Kalocsa közelében szintén jégeső verte el Homokmégy térségét. Ugyan országosan a pusztítás mértéke nem érte el a csütörtöki ítéletidőét, az Alföld déli tájain többfelé viharkárok keletkeztek, fákat döntött ki, tetőket tépázott meg a szél, a Dunántúlon nem voltak ritkák a 80 kilométer/órát meghaladó viharos széllökések. Számos helyen házakat, épületeket öntött el a víz.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy több megyében is munkát adott a tűzoltóknak a viharos időjárás, leginkább útra, épületekre dőlt fák, valamint ingatlanokba befolyt víz eltávolításához kértek segítséget Hajdú-Bihar megyében, Pest megyében és Békés megyében is.

Ugyanakkor az Időkép előrejelzése szerint a hétvégére megfogyatkoznak a záporok, zivatarok, szombaton a sok napsütés mellett napközben és délután számíthatunk a Tiszántúlon és a középső országrészben elszórtan zivatarokra, a legtöbb napsütésre pedig nyugaton. A hevesebb gócokban még előfordulhat felhőszakadás, néhol jégeső. Vasárnap viszont már jellemzően ragyogó napsütés vár ránk, legfeljebb itt-ott gomolyfelhő és gyenge zápor alakulhat ki. Mindkét nap 25-31 fok körül alakulnak a maximumok, vasárnap egyre több helyen lesz 30 fokot, és az UV-sugárzás erős, nagyon erős, helyenként extrém erős lehet.