Árpási Bence;

Ukrajna;orosz megszállás;tüntetés;

2022-06-11 17:30:00

„Zelenszkij egy nagy rakás nulla” – Újra felvonultak a Putyin-párti tüntetők Budapesten

Az egyik felszólaló szerint már tart a harmadik világháború, és valakik minél több atombombát akarnak helyezni a tudatban, amelyek aztán a lelkekben robbannak.

Már teljes erővel zajlik a III. világháború: ez pedig a tudat világháborúja - jelentette ki egy Éliás Ádám nevű szónok szombat délután, az Andrássy úton, szemben az orosz nagykövetség kordonok védte épületével.

De kezdjük az elején.

Szombaton 13 órára hirdették meg azt az demonstrációt, amely a „Kiállunk Oroszország Mellett! Stop USA-NATO-EU” nevet adták alig egy hónnappal a hasonló Szabadság téri felvonulás után. A tüntetés hangulatát már a kisföldalattiban lehetett érezni, olyan hangerővel dübörgött az orosz nyelvű zene, hogy még a peronon is lehetett hallani. Odafent ekkor már lengenek az orosz és magyar zászlók a nagyjából 100-120 fős tömegben, kezdés gyanánt a jelenlévők eléneklik az orosz himnuszt. Ekkor halad el egy sörbusz a tömeg mellett. Feltehetően orosz fiatalok lehettek a járművön, ugyanis miután észrevették, mit hallanak, vidáman bekapcsolódnak az éneklésbe. – Szívesebben lettem volna én is a buszon – sóhajt fel egy rendőr a társa előtt. Együttérzünk vele, pedig ekkor még csak az elején járunk, nem valószínű ugyanis, hogy a világ legkellemesebb dolga órákig egyenruhában ácsorogni rekkenő hőség idején egy alig százfős tüntetés kedvéért.

Mindeközben kezdődnek a beszédek, egy hölgy arra kérte az egy hónapja ugyanerre vonuló ukránokat, hogy ezt ne itt Magyarországon, hanem otthon tegyék.

Utána lépett a mikrofonhoz a már említett Éliás Ádám, aki pár évvel ezelőtt több kormányellenes tüntetésen kifejtette gondolatait. Mondandója a III. világháború köré épült, ami már szerinte teljes erővel zajlik. Zavaros fejtegetésében oda is eljutott, hogy ennek célja az

– Kezdjük ott, hogy Ukrajna sosem volt, mint független állam, Oroszország pedig nem Szovjetunió – ezt pedig már egy ötven év körüli, kopasz, napszemüveges úr mondja, amikor megkérdezzük, hogy miért jött ki. A most zajló megszállást egy „önvédelmi harcnak” nevezi, mivel az egészet a Nyugat indította Oroszország ellen. Kíváncsian faggatjuk, látta-e esetleg a Bucsában vagy éppen a Mariupolban készült képeket az oroszok által végzett pusztításról, amire azt feleli, a Donbásznál is voltak hasonló felvételek arról, amit az ukránok műveltek. Egy másik, idősebb hölgy erre azt felel, ő nem hiszi el, hogy az oroszok voltak, az ukránokból pedig „minden rosszat kinézek (..) kitalálnak mindent, hogy megnyerjék a háborút és az oroszokra fogják”.

Eleinte nem nagyon szeretett volna válaszolni, aztán belendül, s lényegében ömlik belőle a szó. Jelezzük, sok esetben bebizonyosodott, milyen kegyetlenségeket követtek el az oroszok. Ezt sem hiszi el? – Én azt nem mondtam, hogy nem hiszem el, de az ukránok a nagyobb részét saját maguknak csinálják és hergelik az embereket – korrigálta magát. „És ez a követelése a Zelenszkijnek... ki ő?... mit követel?... egy nagy rakás nulla... egy senki...” - sorolta indulatosan. Megjegyzi, Magyarország rengeteget segített Ukrajnának,

Néhány itt élő orosz is megjelent a tüntetők közt, őket is meg akarjuk kérdezni, de nem nyilatkoznak, mondván, már elmondtak mindent. Az egyik szónok népszavazási kezdeményezésről tesz bejelentést, amelyre már a helyszínen el is kezdik gyűlni az aláírások. Azt akarják elérni, hogy a magyar kormány ismerje el a függetlenségét 2014-ben önkényesen kikiáltó „Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságot”.

A rendezvény békésen zajlott, csak a tüntetők nevezték át a Bajza utcát Vlagyimir Putyin utcának a kisföldalatti megállójának a névtábláján.