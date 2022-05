Batka Zoltán;

Oroszország;háború;Ukrajna;Budapest;tüntetés;

2022-05-16 18:25:00

Újra kiállnak Oroszországért, júniusban is Putyin-párti tüntetést szerveznek Budapesten

Annak ellenére, hogy a két hete párhuzamosan szervezett ukrán ellendemonstráción tízszer annyi ember jelent meg, újabb budapesti orosz szimpátiatüntetés szervezésébe vágott bele egy napokban létrehozott Facebook-csoport – vettük észre az erről szóló Facebook-eseményt.

A „Kiállunk Oroszország Mellett” csoport most június 11-én az Andrássy úti orosz nagykövetség mellé toborozzák azokat, akik rajonganak Vlagyimir Putyin orosz elnökért és a politikájáért. „Stop NATO, Stop USA, Stop EU” – áll a csoport önjellemzésében.

A rendezvényt szervező Facebook csoportot április 23-án hozták létre, nem sokkal az előtt, hogy egy, zavaros ideológiai összetételű, magyarokból álló kis csoport megtartotta az első oroszpárti tüntetését a Szabadság téren, a szovjet hősi emlékmű előtt.

A tüntetésen akkor 100-150-en vettek részt, ám az orosz állami propagandamédia kiemelt helyen számolt be róla, mintha a világban egy oroszpárti szimpátiahullám söpörne végig. (A valóságban Budapest mellett Aljakszandr Lukasenka Minszkjében illetve Jerevánban volt még egy-egy tüntetés)

A budapesti oroszpárti tüntetéssel szemben a magyarországi ukrán szervezetek ellentüntetést jelentettek akkor be, amelyre nagyjából tízszer annyian mentek el. A rendőrség akkor nagy erőkkel különválasztotta az orosz szimpatizánsokat a jóval nagyobb létszámú és zömében magyarországi ukránokból álló tüntetőket.

Az április végi orosz tüntetésnek ellenben szinte kizárólag magyar résztvevői voltak, a felszólalók is javarészt nem is annyira Oroszországról beszéltek, hanem a magyar szélsőjobb bevett toposzait ismételgették a világot elpusztító amerikai ármányról. A rendezvényt akkor egy vidéki asztalos foglalkozású kisiparos magánszemély jelentette be, hozzá ideológiailag meglehetősen sokrétű résztvevők csapódtak, így voltak vakcinaellenesek, összeesküvéselmélethívők, szélsőjobboldaliak, de akadtak magukat szélsőbaloldalinak aposztrofálók is, a rendezvényen megjelent Thürmer Gyula a Munkáspárt vezetője is.

Az akkori rendezvény szervezői lapunkkal tudatták: ez a mostani megmozdulást nem ők szervezik, ám hogy ki, azt egyelőre nem tudni. Az ügyben megkerestük a Budapesti Rendőr Főkapitányságot (BRFK) hogy kaptak-e ilyen bejelentést.