Rónay Tamás;

Szlovákia;Zuzana Caputova;vétó;családtámogatás;

2022-06-13 15:09:00

Neonácikkal bírálják felül Szlovákiában az elnöki vétót

Kedden kezdődik a szlovák parlamentnek az az ülése, amelyen Zuzana Caputová elnök vétójának felülbírálásáról tárgyalnak és szavaznak a képviselők. Az államfő azért küldte vissza a parlamentnek az úgynevezett családtámogatási törvényt, mert mint mondta, nem lett volna szabad rövidített jogalkotási eljárást alkalmazni.

A csomag rendkívül komoly vitákat váltott ki szakemberek körében. Bár támogatásokat ígér a rászorulóknak a magas infláció miatt, sokak szerint hosszú időre eladósítja Szlovákiát, mert az Igor Matovic pénzügyminiszter, volt kormányfő által jegyzett csomagra nincs fedezet az államkasszában. A parlamenti szavazáskor a recsegő-ropogó, talán végnapjait élő kormánykoalícióhoz tartozó Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselői nem is szavazták meg az intézkedést, ami végül az ellenzéki, szélsőjobboldali képviselők szavazataival ment át. A május 24-én megtartott szavazáson a jelenlévő 131 képviselőből 83 támogatta azt.

A nagy kérdés most az, sikerül-e felülírni az elnöki vétót. „Úgy gondoljuk, hogy a parlamentben elég olyan képviselő van, akinek fontos a gyermekes családok támogatása, így megtörjük az elnök vétóját” – mondta a Denník N napilapnak Michal Sipos, az Egyszerű Emberek (OLaNO) parlamenti frakcióvezetője.

A koalíciónak papíron ezúttal sincs elég támogatója a törvény elfogadásához. A SaS ugyanis jelezte, hogy ezúttal sem szavazza meg Matovic csomagját, így a volt kormányfő most is a szélsőjobbra van utalva, ami nem csak rendkívül aggasztó fejlemény, hanem rossz nemzetközi üzenete is van. A kedden kezdődő ülésen éppen azért nem vehető készpénznek az elnöki vétó felülbírálata, mert több képviselő érzi kínosnak, hogy szélsőjobboldali képviselőkkel kénytelen együttműködni az Eduard Heger miniszterelnök által irányított kormánykoalíció. A neonáci Marián Kotleba irányította Mi Szlovákiánkért Néppárt (LSNS) képviselői mindenesetre már ígéretet tettek arra, hogy az elnöki vétó megtörése mellett szavaznak. „A párt parlamenti képviselői mindig a szlovák családok oldalán állnak, függetlenül attól, hogy ki van vagy lesz a kormányban” – írta Kotleba a Facebookon.

A koalíciós képviselők tehát kellemetlen helyzetbe kerülnek, hiszen már Matovic javaslatának jóváhagyásakor elismerték, ha a csomagot csak Kotleba támogatóinak és az LNSB-ből kilépők szavazatainak köszönhetően fogadnák el, akkor annak valóban igen rossz üzenete lenne.

Jelenleg Szabadság és Szolidaritás nélkül a koalíció összesen 74 mandátummal rendelkezik, de ebben benne foglaltatik az az OLaNO-ból kilépett öt képviselő is, akik májusban a csomagra voksoltak. Ha mindegyikük igennel szavazna, mindössze két voks hiányozna az elnöki vétó felülbírálásához, ami Kotlebáék hét képviselőjének köszönhetően szinte biztosnak is tűnik. A nagy kérdés az, milyen árat kérnek ezért a neonácik? Ez akár nagyobb médiajelenlétet jelenthet. Matovic néhány hete közölte, hogy a pártoknak a parlamenti választáson elért szavazataik alapján kellene szerepelniük a televíziós vitaműsorokban. Ez komoly gesztus volt a korábbi kormányfő részéről a szélsőjobb felé.