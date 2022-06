MTI-Népszava;

Németország;késes támadás;halálos áldozat;egyetem;pszichiátria;

2022-06-12 18:37:00

Meghalt a kórházban a németországi egyetemi késes támadás egyik áldozata

Az elkövetőt pszichiátriára szállították.

Belehalt sebesüléseibe a németországi Hamm város egyetemén pénteken történt késelés egyik áldozata; a 30 éves tanárnőt az ámokfutást követően mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, de az életmentő műtét ellenére szombaton meghalt – közölte vasárnap a felsőoktatási intézmény.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a 34 éves elkövető többekre rátámadt és késsel megsebesített négy embert az egyetem folyosóján, s a diákok akadályozták meg, hogy az egyik előadóterembe is bejusson. A férfit lefogták, akit a kiérkező rendőrök őrizetbe vettek. A megszúrtak közül három nő és egy férfi sebesült meg, a közülük életét vesztett tanárnőt mentőhelikopterrel szállították kórházba. Akkor a rendőrség számára nem volt világos, hogy mi állhatott a késelés hátterében. Azóta az elkövetőt egy piszichiátriai klinikára utalták be.

A rendőrség egy pszichiátriai szakvélemény alapján abból indul ki:

Henner Kruse ügyvéd arról beszélt: a tettes azt képzelte, hogy az általa megtámadott emberek egy olyan csoporthoz tartoznak, amely az életére tör. Két nappal korábban a férfi öngyilkosságot is megkísérelt, és ezért egy pszihiátriai klinikán is kezelték, amelyet péntek délben, ámokfutása előtt hagyott el.

Thomas Kubera hammi rendőrfőnök elmondta, hogy a férfi nem büntetett előéletű, de ismert volt a hatóságok előtt, mert április elején feljelentést tett, amiért úgy érezte, követik. A férfi akkor nyílt volt a pszichés betegségével kapcsolatban. A rendőrség akkor egy úgynevezett kockázati értékelést is elvégzett, de kizárta, hogy a férfi önagának vagy másoknak ártani tudna.