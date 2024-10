Pszichiátriára küldik a biztonsági szolgálat ajtaját felgyújtó művészt

Pszichiátriai vizsgálatra utalta be az orosz ügyészség Pjotr Pavlenszkij szentpétervári művészt, aki a biztonsági szolgálatok tevékenysége elleni tiltakozásul tavaly novemberben felgyújtotta a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) központi épületének egyik ajtaját a moszkvai Lubjanka téren - tudatta a The New York Times-szal az előadóművész partnere, Okszana Saligina.