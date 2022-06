P. L.;

Észak-Korea;Kim Dzsong Un;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2022-06-13 07:52:00

Kim Dzsongun bejelentette, támogatja Vlagyimir Putyin háborúját

A kelet-ázsiai bolsevik diktatúra teljes mellszélességgel az orosz elnök mellett van.

Egy megbízható szövetségese már biztosan van Vlagyimir Putyinnak, mégpedig a totalitárius kommunista Észak-Korea. A The New York Times szerint az ország teljhatalmú vezetője, Kim Dzsongun biztosította is támogatásáról az orosz elnököt.

Ezzel Phenjan alaposan megelőzte a Kreml legtöbb szövetségesét, akik ezidáig kapcsolataik ellenére is a háborúval szemben foglaltak állást. A New York Times megjegyzi, Észak-Korea egyike volt annak az öt országnak, amely ellene szavazott annak a márciusi ENSZ-határozatnak, amely elítélte az orosz agressziót.

Észak-Korea egyébként cseppet sem figyelmen kívül hagyható katonai tényező. Bár a diktátor korábban maga is elismerte, hogy éhínség tombol az országban, ennek ellenére a phenjani vezetés rendszeresen interkontinentális ballisztikus rakéták lövöldözésével kerül a nemzetközi hírekbe.