2022-06-13 16:11:00

„Két választásuk van: vagy példát vesznek bajtársaikról, és megadják magukat, vagy meghalnak”

A donyecki „népi milícia” parancsnokhelyettese azt állította, hogy az ukránok felrobbantották a városból kivezető utolsó hidat, nincs kiút számukra.

A szeverodonyecki védőknek két választása van, vagy példát vesznek bajtársaikról, és megadják magukat, vagy meghalnak – mondta hétfőn Eduard Baszurin, a donyecki „népi milícia” parancsnokhelyettese az orosz védelmi minisztérium által szervezett sajtótúrán Donyeckben.

Baszurin szerint Szeverodonyeck gyakorlatilag blokád alá került azáltal, hogy az ukrán erők felrobbantották a várost a szomszédos Liszicsanszkkal összekötő, utolsó hidat. „Az ott tartózkodó ukrán katonai egységek örökre Szeverodonyeckben maradtak.

Az utolsó híd megsemmisítéséről információkat egyelőre nem sikerült megerősíteni, mindazonáltal Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei állami közigazgatás vezetője azt mondta, hogy az oroszok el akarják vágni Szeverodonyecket Ukrajna többi részétől. Mint írta, az oroszok folyamatosan lövik az utolsó, harmadik hidat, amely amellett, hogy régi, komoly károkat is szenvedett már, a teherautók már nem tudnak áthajtani rajta, nagy az omlás veszélye. Abban az esetben, ha ezt a hidat is megsemmisítik, a megyei központ el lesz vágva a külvilágtól – tette hozzá.

A kormányzó szerint az oroszok több mint 70 százalékát elfoglalták Szeverodonyecknek, a városban harcok zajlanak.

Hajdaj azt állította, hogy a tömeges evakuáció és a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatása nem lehetséges az ágyúzások miatt, a katonáknak csak néhány embert sikerül kijuttatniuk naponta.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy körülbelül

A kormányzó közölte, hogy Ukrajna tárgyalásokat az Azotban rekedt civilek kimenekítése érdekében, mint mondta, egyelőre sikertelenül. Hajdaj figyelmeztetett arra: az Azotban lévő menedékhely nem annyira „masszív”, mint a mariupoli Azovsztal, ezért mindenképp biztonsági garanciákra van szükségük az evakuáció megszervezéséhez.

Harkiv ellen többször is kazettás bombákat vetettek be

Az Amnesty International mindeközben arról számolt be, bizonyítékot talált arra, hogy az orosz erők az északkelet-ukrajnai Harkiv elleni válogatás nélküli ágyúzásukban többször is kazettás bombákat és hasonló, tiltott lőszereket vetettek be.

A BBC öt különböző becsapódási helyszínt keresett fel Harkiv lakónegyedeiben, majd az ott készített felvételeket megmutatta három fegyverszakértőnek, akik mindnyájan azt mondták, hogy a nyomok egyezést mutatnak a tiltott fegyverekkel.

– mondta Mark Hizney, a Human Rights Watch fegyverekkel foglalkozó osztályának vezető munkatársa.

Donatella Rovera, az Amnesty International vezető válságkezelő tanácsadója úgy fogalmazott: a harkivi lakosoknak rengeteg, könyörtelen intenzitással és válogatás nélkül végrehajtott támadást kellett elszenvedniük, amelyekben több száz ember vesztette életét. Mint mondta, embereket öltek meg otthonukban, az utcákon, játszótereken és temetőkben, miközben humanitárius segélyért álltak sorba, vagy éppen élelmiszert és gyógyszert vásároltak.

