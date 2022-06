Közel 100 milliárd eurót keresett Oroszország az energiaexporttal a háború első 100 napján

Gy. D.;

2022-06-13 18:07:00

Ennek 61 százalékát az uniós import tette ki, megközelítőleg 57 milliárd euró értékben.

Közel 100 milliárd eurót keresett Oroszország az olaj- és gázexporttal az Ukrajna elleni invázió első 100 napja alatt – derül ki a Centre for Research on Energy and Clean Air nevű agytröszt jelentéséből a BBC beszámolója szerint.

A beszámolóban egyúttal figyelmeztetnek arra, hogy miközben az EU és az Egyesült Államok csökkenti az oroszországi importot, fennáll a veszélye lehetséges kiskapuknak.

Az orosz olaj- és gázexport csökkenőben van, ahogy Moszkva energiaértékesítési bevétele is csökkent a márciusi, napi több mint 1 milliárd dolláros csúcs óta, mindazonáltal továbbra is nagyon magasak a korábbi adatokhoz képest, és

A jelentés szerint az uniós olajembargónak jelentős hatása lesz. Figyelmeztetnek azonban arra, hogy jelenleg

Rámutatnak egyúttal arra, hogy Oroszország jelenleg új piacokat keres az olaj számára, amelynek nagy részét tartályhajókon keresztül szállítja, ezeknek pedig többsége európai tulajdonú.

