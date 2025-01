Hogyan hat az időjárás az energiaárakra?

A megújuló kapacitások bővülése, a gázpiac globalizálódása és az időjárás mind szélsőségesebb jellege miatt a meteorológiai jelentések egyre fontosabb szerepet töltenek be az energiakereskedelemben is. Akárhogyan alakul az időjárás, az energiakereskedőknek le kell tudniuk fordítaniuk arra, hogy milyen hatást gyakorolhat a piacra, ráadásul egyre inkább globálisan is nyomon kell követniük a meteorológiai jelentéseket.