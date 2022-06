nepszava.hu;

extraprofit;áthárítás;bankok;

2022-06-13 20:44:00

A K&H Bank és a lízingcégek többsége is áthárítja az ügyfelekre az extraprofitadót

A miniszterelnök pár napja azt mondta, „néhány kis stiklitől" eltekintve nem kell ettől tartani. Eddig ennek az ellenkezője látszik beigazolódni.

Jelenleg ugyan ingyenes a készpénzfelvétel, azonban az átutalás még többe kerülhet: az eddigi legfeljebb hatezer helyett akár tízezer forintba - hangzott el az RTL Klub hétfő esti híradójában.

A csatorna megkeresésére a K&H bank azt írta,

Várhatóan így fog tenni a pénzintézetek többsége - véli a Bankmonitor. A szakportálnál úgy látják, évek óta - amióta létezik - az emberek fizetik a tranzakciós illetéket, most ennek a felső határa nő. Emellett a lízingdíjak is emelkednek az extraprofitadó miatt. A cégautó-adó is változott: júniustól kétszeresére emelkedett ez a közteher. Ezt eddig is az ügyfelekre terhelték a lízingcégek. A változás akár százezer járművet is érinthet a Magyar Lízingszövetség főtitkára szerint.

Elsőként a Ryanair jelentette be, hogy az extraprofitadót az utasokra hárítja át. Emiatt fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezett a kormány a cég ellen. Orbán Viktor múlt hét pénteken az állami rádióban arról beszélt, „néhány kis stiklitől" eltekintve nem kell áthárításoktól tartani.

Mint lapunk hétfő reggeli cikkéből kiderül, annak ellenére, hogy a kormány azzal hitegeti az embereket, nem várhatóak megszorítások, a valóság más képet mutat. Emellett a költségvetés úgy számol, az adóbevételek 22 százalékkal, 5500 milliárd forinttal nőnek, így jövőre a kormány a főbb adónemekből 30 976 milliárd forintot akar beszedni.