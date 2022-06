V. A. D.;

panellakás;adásvétel;Duna House;ingatlanárak;

2022-06-13 18:46:00

Már licitálnak is a panelokra

Az idén eddig már több mint 63 ezer ingatlan cserélt gazdát.

A csendesebb április után májusban ismét erősödött a lakáspiaci forgalom, a Duna House becslése szerint több mint 12 500 lakás cserélt gazdát. Ez 5 százalékos növekedés az előző hónaphoz képest, ugyanakkor a tavaly májusi, kiugróan sok adásvételhez képest 12 százalékos visszaesést jelent. Az idén eddig már több mint 63 ezer ingatlan cserélt gazdát. Az ingatlanközvetítő hálózat szerint a lakásárak gyors emelkedése és a folyamatosan dráguló hitelkamatok ellenére sem csökkent tehát egyelőre jelentősen a fizetőképes kereslet, de az aktív piacon a szűkülő kínálat és a nehezedő hitelkihelyezések miatt egyre nagyobb szükség lesz a közvetítők segítségére.

A panellakások mára az eddigieknél is keresettebbé váltak, így az egész országban jelentősen csökkent – a tavalyi 3-4 hónapról 2-2,5 hónapra - az eladási idő. A téglalakásokon vidéken most sem lehet gyorsabban túladni, a fővárosban viszont igen, de még így is több időbe, 3-4 hónapba telik az értékesítés, mint egy panel esetében.

Pedig a lakótelepi lakások ára töretlenül emelkedik, sőt: a Duna House tranzakciós adatai szerint a panelok négyzetméteréért Buda kivételével már mindenütt többet fizettek májusban a vevők, mint a használt lakások négyzetméteréért. Kelet-Magyarországon a panelok 458 ezer, a használt téglalakások 227 ezer forintos átlagos négyzetméteráron keltek el. Nyugat-Magyarországon a előbbiek 490 ezer, utóbbiak 325 ezer forintba kerültek négyzetméterenként. Pesten pedig 736 ezer, illetve 711 ezer forint volt a négyzetméterár. A panelok népszerűségét mégis főként az ár indokolja, hiszen a jelenlegi dráguló ingatlanpiacon még ezek tartoznak a megfizethetőbb kategóriába. A lakótelepi lakások ugyanis általában kisebb méretűek, így még a magasabb négyzetméterárak mellett is elérhetőbb áron kínálják őket. Ezt igazolja az is, hogy a Duna House adatai alapján a téglalakásokért összességében mindenütt többet fizettek a vevők, mint a panelokért.

A keleti országrészben egy panel átlagosan 23,6 millió, egy téglalakás 25,8 millió forintért talált gazdára májusban, nyugaton a lakótelepi lakásokért 27,1 millió, a téglalakásokért pedig 32 millió forintot fizettek a vevők. A nyugati országrészben ez mindkét lakástípus esetében bő 10 millió forintos drágulást jelent egy év alatt. A fővárosban a pesti oldalon a panelokért 35,4 millió, a tégla lakásokért 43,5 millió forintot fizettek a vevők. Budán egy lakótelepi lakás 53 millió forintba került átlagosan, egy tégla lakás pedig 81 millió forintba. Utóbbi bő 30 millió forintos drágulást jelent egy év alatt.

Vidéken a vevők alkupozíciója lényegében nem változott, Budán viszont az idén már jóval kevesebbet tudtak csak faragni az eredeti árból. A pesti lakótelepeken pedig egyes lakásokra már licitáltak is a vevők.