2022-06-14 14:08:00

RTL Klub: a CBA egyik volt tulajdonosát gyanúsítják Deutsch Tamás apósának megölésével

Az elmeorvosi vizsgálatra váró férfi sokáig fényűző luxusban élt, és egzotikus országokban búvárkodott.

Néhány éve megkorábban még fényűző életet élt az a férfi, akit Lazsányi László volt labdarúgó meggyilkolásával gyanúsítanak. B. István az rtl.hu információi szerint a CBA kisebbségi tulajdonosa is volt, ám vagyonát egy rossz döntés következtében szinte teljesen elveszítette – írja az rtl.hu.

A portál értesülése szerint az „egy hét munka, három hét búvárkodás valahol a világ távoli részén” elvét valló férfi fényűző életet egyebek mellett a CBA-boltok tulajdonosaként tudta finanszírozni; B. Istvánnak ugyanis a céginformációk szerint egészen 2019 nyaráig minimális, egy százalék alatti részesedése is volt a kereskedelmi láncban. A csúcson több száz alkalmazottja volt, boltjai pedig 5 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak.

A férfi vagyona azonban az évek alatt egyre apadt és elveszítette azokat a budapesti üzleteket is, amelyeket korábban részben ő irányított. Mindezt a CBA szóvivője, Fodor Attila is megerősítette, kiemelve: B. István a CBA Kereskedelmi Kft.-nek soha nem volt tisztségviselője, a központ és a franchise rendszer működésével kapcsolatos döntések meghozatalában nem vett részt, tulajdonrészét a NAV elárverezte.

B. István a lecsúszását egy rossz üzleti döntéssel magyarázta. Arról viszont néhány napja a Népszava is beszámolt, visszavonta beismerő vallomását abban a büntetőügyben, amelyben a korábbi labdarúgó, Lazsányi László megölésével gyanúsítják. Mivel tettének súlyát nem fogta fel, egyben elmeorvosi vizsgálatnak vetik majd alá, melyet a tervek szerint júniusban végeznek el nála.

Lapunk is írt arról, hogy Lazsányi Lászlót, Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő apósát tavaly december harmadikán, a III. kerületben gyilkolták meg. A gyanúsított tavaly augusztus óta egyáltalán nem fizetett bérleti díjat, a Nánási úton található apartmanlakások egyikéért. A pénzeket Lazsányi László szedte be, aki többször is felszólította, költözzön ki.

A lakáson zárat is cseréltek, ennek ellenére B. István azt leverte, s több éjszakát is ott töltött. Majd amikor számon kérték ezért, akkor egy vadászkéssel leszúrta a volt sportolót. A gyanúsított szerint a végzetes szúrást dulakodás előzte meg, ám ennek nem volt szemtanúja. Azt elismerte, hogy szúrt felé, de állította, nem akart mély sebet okozni.