nepszava.hu

Márki-Zay Péter;ellenzék;hatalom;Gyurcsány Ferenc;Orbán Viktor;választás 2022;párt

2022-06-15 14:49:00

Márki-Zay: Gyurcsány Ferenc valamilyen oknál fogva nem akart nyerni a választáson

Az ellenzék volt közös miniszterelnök-jelöltje szerint van megállapodás a Fidesz és a DK között, s azok, akik nem akarják leváltani Orbán Viktor kormányát, nem ellenzékiek.

Biztos, hogy voltak olyan ellenzéki politikusok, akik nem akartak nyerni, így Gyurcsány Ferenc – valamilyen okból – nem szerette volna ezt a választást megnyerni, lelke rajta – jelentette ki Márki-Zay Péter az állami tévé reggeli műsorában, ahova a Fidesz újabb kétharmados győzelmével zárult április 3-i országgyűlési választási után, meglepő módon már nem először hívták meg. Újabb szereplése során valóban minden eddiginél élesebben kelt ki a DK elnöke, az egykori miniszterelnök ellen:

Márki-Zay ugyancsak élesen bírálta Gyurcsányt, hogy az esedékes időközi önkormányzati választásokon a korábbi megállapodásokkal szemben több helyen „ráindítja jelöltjeit” az ellenzéki indulókra. A kampányban is lehetett hallani belső vitákról, ezekről pedig a volt miniszterelnök-jelölt azt mondta, Gyurcsány Ferenc nem töltött be vezető szerepet az ellenzéki kampányban, csak ő és a hat ellenzéki párt koalíciója.

Az állami tévé munkatársának az általa tervezett új, még meg sem alakult párttal kapcsolatos felvetésére, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja, a DK „mindent le fog uralni”, Hódmezővásárhely jelenlegi polgármestere közölte:

Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki pártok mégiscsak őt teszik egy személyben a választási kudarc felelősévé, Márki-Zay Péter leszögezte: Gyurcsány Ferenc és a hozzá köthető három párt igen, a többi nem. Megjegyezte, mégis büszke a hat párt által kidolgozott programra, s ha a Fidesz most azt hajtaná végre, nem lennének problémák. Például az oktatásban, ahol a tanárok sztrájkjogát korlátozzák, ahelyett, hogy a bérület emelnék, vagy az egészségügyben, ahol mindenütt lenne sürgősségi és szülészeti ellátás, amelyeket a Fidesz éppen bezár.

Mint azt a politikus elismerte, természetesen követtek el hibákat, amelyekért vállalja a felelősséget, de azt kimondani – húzta alá –, hogy emiatt veszített volna az ellenzék, nem lehet. Az őt és az ellenzéki pártokat ért vádakkal kapcsolatban ismét világossá tette:

Emlékeztetett, itt egyszerű magyar emberek féltették a gyermeküket, a férjüket, akik nem is katonák, miközben háborús veszélyhelyzetet csak az Orbán-kormány hirdetett. A többi rágalmakra sem tudott, nem volt lehetősége a széles nyilvánosság előtt reagálni, olyanokra, amelyek nyilvánvalóan nem voltak igazak, mint ahogy az sem, hogy ők akarták volna bevezetni a gázembargót, amihez képest Orbán Viktor számos olyan szankciót megszavazott, s a fegyverszállítást is csak a Fidesz szavazta meg.

Az úgynevezett extraprofitadóról Márki-Zay azt is kifejtette, hogy azokat a magyar emberek fizetik meg, ahogy az önkormányzatok is kikerültek a rezsicsökkentésből, és most éppen a kormány számolja fel azt, amivel ugyancsak őt vádolták. Nem minden él nélkül leszögezte:

Márki-Zay Péter reagált az általa vezetett egyesület, a Mindenki Magyarországa Mozgalomban (MMM) kirobbant belső elszámolási vitára, s leszögezte, személyesen részben már elszámolt, s a szervezet is megteszi ezt mielőbb. Szerinte mindenkinek el kellene számolnia a kampánypénzekkel, amit lényegében még soha senki sem tett meg Magyarországon, így a Fidesznek és a hozzá kötő szervezetnek, a CÖF-nek is. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az általa tervezett pártnak nem lesz semmi köze az MMM-hez.