2022-06-02 08:28:00

Tovább püföli egymást a DK és Márki-Zay Péter

Most éppen azon kaptak össze, ki akarta, vagy ki nem akarta megszüntetni a védőnői hálózatot.

„Kedves Márki-Zayné Vincze Felícia és Márki-Zay Péter ! Ha már megtiszteltek azzal, hogy személyesen is megszólítottak, ideje, hogy felfrissítsük az emlékeket. Én megtettem, és elővettem az idetartozó levelezést” - írta Facebook-oldalán a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely azt követően nyilvánult meg, hogy Márki-Zay Péter szerda este azt írta, végtelenül csalódott a politikában és a politikusokban, a DK képviselője pedig egyre vállalhatatlanabbul mentegeti Gyurcsány Ferencet. A konfliktus okát, egy a 24.hu-n megjelent cikk okozta, amely arról ír, hogy a kampány során egy pártelnöki értekezleten a védőnői hálózaton kaptak össze a felek. A DK szerint ezt Márki-Zay Péter meg akarta szüntetni.

A korábbi miniszterelnök-jelölt egy Word-dokumentumban igyekezett alátámasztani igazát. Szerinte a korrektúrázott programból egy helyen kiemeli a védőnőkre vonatkozó mondat törlését - de mint a csatolt képen látható, a nőügyi munkacsoport nevében bedolgozó felesége ezt csak azért törölte, mert később már szerepelt a szövegben - „micsoda csúsztatás!” A másik képernyőkép mutatja a programban véglegesen is szereplő részt az ottani korrektúrával, ahol feleségem és a munkacsoport éppen a védőnői hálózat megerősítését illesztette be. A program tehát éppen nagyobb hangsúlyt helyezett a védőnőkre. Egyúttal kifogásolta, hogy míg korábban Arató Gergellyel jól együtt tudott dolgozni, most már a telefont sem veszi fel neki „ma már kétszer... Miért nem lehet egy politikus egyben tisztességes, korrekt ember is?”

Később jelezte, a „nehéz, küzdelmes, és igen, immár bukott, kudarcos kampányunk” során még élt benne a remény, hogy az ellenzéki pártok összefogásával egy remek programot fognak végrehajtani.

Cseppet sem meglepő módon Arató Gergely másképp emlékszik. A nyomaték kedvéért csatolta a 6 párt és az MMM szakértői által többszörösen egyeztetett és jóváhagyott programhoz utólag érkezett módosítási javaslat vonatkozó részét, amiben szerepel a „megerősítjük a védőnői hálózatot" szövegrész törlése. Ennek ellenére a szöveg kétségkívül benne maradt a végleges programban, éppen azért, mert Gyurcsány Ferenc és más pártvezetők ragaszkodtak hozzá - magyarázta. „És most, hogy tisztáztuk ezeket az amúgy utólag már nem fontos történelmi részleteket, foglalkozhatnánk végre a valóban lényeges kérdésekkel: például azzal, hogy sokkal kevesebb legyen a szegény, elhagyott, elhanyagolt gyerek legyen Hódmezővásárhelyen és az egész országban” - zárta sorait a DK politikusa.

A Gyurcsány Ferenc vezette párt és Márki-Zay Péter közti feszültség egyébként nem újdonság. Korábban a Direkt36 nyomán mi is beszámoltunk róla, hogy a volt miniszterelnök maga távolította el a kormányfőjelöltet az elnöki chatcsoportból egy nappal a választás után.