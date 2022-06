Földvári Zsuzsa (Bécs);

Ausztria;infláció;Karl Nehammer;rezsi;nyugdíj;

2022-06-16 19:40:00

Ausztriában jön a nyugdíjemelés, októbertől minden felnőtt ember kap 500 eurót, hogy átvészelje az inflációt

A kormány közlése szerint a „mentőprogram” három fokozatból áll, most nyáron a leginkább rászorulókat segítik, ősztől a széles rétegekett, az inflációt ugyanis addigra a középosztály is megérzi majd.

Tetemes, 28 milliárd eurós programot hirdetett az osztrák kormány az infláció ellen. Karl Nehammer kancellár bejelentette, hogy a hatalmas összeget 2026-ig osztják szét az országlakók és a gazdasági szereplők között, a magas árak idején a cél elsősorban az emberek elszegényedésének a megakadályozása.

Az első, hatmilliárdos adagból, amely már az idén életbe lép, ötmilliárdot kap a lakosság, egymilliárdot pedig a gazdaság.

A csomag értelmében októbertől minden Ausztriában élő felnőtt egyszeri 500 euró támogatásban részesül, a pénzt a polgárok banszámlájára utalják át vagy a postás viszi ki. Az összeg kétszer 250 euróból áll, az egyiket klimabónusznak nevezik, a másikat „pénzt vissza” jutalomnak, az energiaárak drágulásának ellensúlyozására. A gyerekek sem maradnak ki az osztásból, a 18 éven aluliaknak egyszeri 250 euró jár. A kormány zöldpárti tagjai júliustól szén-dioxid felárat akartak kiszabni a benzin és dízelfogyasztásra, a rendelet bevezetését a drasztikus áremelkedés (Ausztriában hivatalosan 8 százalékról beszélnek) okán októberre halasztották.

Az Ausztriában bőkezűen osztott szociális juttatásokat 2023-tól automatikusan az inflációhoz igazítják, ez éppen úgy vonatkozik a családtámogatásra, mint a tanulmányi segítség különböző változataira. Mivel az emelés csak jövőre esedékes, a koalíciós kormány pártjai – a kereszténydemokraták és a környezetvédők – megegyeztek, hogy azonnali intézkedésként a gyenge anyagi helyzetűeknek (munkanélkülieknek, szociális segélyre szorulóknak, minimálnyugdíjat kapóknak) legkésőbb szeptemberben egyszeri 300 eurót folyósítanak. Már augusztusban minden gyerekes család gyerekenként 180 eurót kap, az összeg a szokásos családtámogatási összeget egészíti ki. Előbbre hozzák az idei családi és gyerekbónuszok kifizetési időpontját, meghosszabbítják a lakbért nem fizetők kilakoltatási tilalmát. Emelik kétmillió nyugdíjas és 460 ezer ápolásra szoruló támogatását.

Az egymilliárdos vállalati segélyből áramkompenzációt adnak, kiegészítő összeget az energiaintenzív cégeknek, a pénzt az érintetteknek még az idén folyósítani kell. Megszűnik hosszútávon az az előnytelen adózási forma, amelynek révén a bruttó bér növekszik ugyan, az adózó azonban magasabb adózási sávba kerül, s ezáltal nettó jövedelme kisebb lesz, mint a béremelés előtt. További rendelkezés: mérséklik a bérköltségeket, a vállalati szociális támogatások összegét valorizálják. Jár segítség a mezőgazdaságban dolgozóknak, ennek részleteit még a héten nyilvánosságra hozzák.

A kormány közlése szerint a „mentőprogram” három fokozatból áll, most nyáron a leginkább rászorulókat segítik, ősztől a széles rétegekett, az inflációt ugyanis addigra a középosztály is megérzi majd. Jövő év elejétől következnek majd a vásárlóerő tartós erősítését célzó intézkedések.

Nem maradt ki az osztrák főváros sem az infláció elleni küzdelemből, Bécs lakóit 130 milliós energiatámogatásban részesítik. Az energiaköltségek csökkentésére 300 eurót tudnak fizetni a városi költségvetésből, jelentős összeget folyósítanak a fűtés korszerűsítésére, s mindenki kap 200 eurós bónuszt: a sokféle támogatás maximális összege az ezer eurót is elérheti. A város pénzügyi vezetője, Peter Hanke bejelentette, hogy a különböző pénzeket kérelmezni kell, de kifizetésüknek nem lesz bürokratikus akadálya, a támogatások a fővárosiak számlájára kerülhetnek a negyedik negyedévben még az energiaköltségek kiküldése előtt. Külön bizottság alakul a nemzetközi energiafejlemények nyomon követésére, s arra is lesz lehetőség, hogy a kis jövedelműek 18 hónapos részletben fizethessék ki energiafogyasztásukat. Alig egy hónapja jelentette be, hogy a bécsi távfűtőművek, amely 440 ezer háztartást lát el, hamarosan megkétszerezi árait.