



2022-06-15 16:10:00

Semjén Zsolt: az ellenzéki előválasztás a legnagyobb baromság volt

A párt elnöke úgy látja, a KDNP az egyetlen párt, amelyik minden programpontját megvalósította.

Abban majdnem biztos voltam, hogy nyerni fogunk - mondta el a nemzetpolitikáért is felelős miniszterelnökhelyettes a Spirit FM-nek adott interjújában.

Semjén Zsolt szerint a győzelmi arány többek közt annak köszönhető, hogy '90 óta először hibátlan kampányt vezettek le a kormánypártban, ami miatt „egymillió baloldali szavazó” eltűnt az ellenzék mellől. Itt három hibát említett meg. Az első egy morális ok: az, hogy „összeálltak a nyilas múltú Jobbikkal,” aminek morális következményei nézetei szerint „megállíthatatlanok,” és a „a radikális nemzeti szavazók is lefordultak erről a perverz összeállásról,” ami a Mi Hazánk erősödéséhez vezetett. A második oknak a mindenkori ellenzék általános előnyét tartja: a kormány csak a jelent és a múltat tudja felmutatni, az ellenzék pedig „mindig reményt árul,” Gyurcsány Ferenc miatt elvesztették, hiszen őt „már láttuk kormányon.”

Mindezt azzal indokolta, hogy ez kezelhetetlen folyamatokat indított el, mert azon csak egy „politikai szekta” véleménye derül ki, nem pedig a körzet értékítélete. Emellett pedig „amikor nyilvánvaló volt, hogy Márki-Zay zavart, nem tudták levenni” mert mögötte volt az előválasztás eredménye.

Semjén Zsolt kitért a Kirill pátriárkát érintő uniós szankciók megvétózására is. Azt hangoztatta, amikor erről döntöttek, a vallásszabadságból indultak ki, ugyanis elfogadhatatlannak tartanak szankciós listára tenni egy egyházfőt nézetei miatt, még ha azokkal nem is értenek egyet, de Kirill „személye nincs összefüggésben politikai véleményével”. A vétót a magyarországi ortodox hívek, majd a szerb ortodox pátriárka levélben, később pedig az örmény egyház és a szírek is kérték a kormánytól.

Pártjáról szólva kijelentette, egyházi iskolákból nagyon sokan jönnek a KDNP-be, ami az elnök szerint az

A Fidesz egy nagyon tiszteletreméltó változáson ment keresztül: egy liberális pártból egy keresztény demokrata ihletettségű nagy gyűjtőpártig. A KDNP egy jottányit sem változott – fogalmazott Semjén Zsolt.

Pártjukat két koordinátarendszerben kell pozícionálni: egyrészt van egy oldal, akik a hagyományos értékrendet támogatják, és egy velük szemben álló csoport, akik ezeket tagadják. Ebből a szempontból a KDNP „markánsan jobboldali párt”, az ellentéte pedig például az SZDSZ volt – hangoztatta. A másik szempont viszont a munka-tőke koordinátarendszere, amiben ők „mérsékelt baloldaliak,” hiszen a munkát helyezik a tőke elé - magyarázta a miniszterelnök-helyettes.