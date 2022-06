Rosznáky Varga Emma;

2022-06-15 18:17:00

Hoppál Péter sajtótájékoztatót tartott a Múzeumok Éjszakájáról, de semmit sem sikerült mondania róla

A Múzeumok Éjszakája sajtótájékoztatóján szinte ugyanannyi szó esett sportról, mint kultúráról, valódi programajánló helyett még az esemény fő üzenetéről sem derült ki semmi.

Szerda délelőtt tartották a Múzeumok Éjszakája sajtótájékoztatóját a Magyar Zene Házában. Hoppál Péter kulturális államtitkár mellett felszólalt Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, valamint a Múzeumok Éjszakája szóvivője, Lőrincz Tamás, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok birkózó.

– A tegnapi éjszaka óta a négyes és a nullás szám pörög a fejünkben, újra jó magyarnak lenni – kezdte beszédét Hoppál Péter –, de most mégis a kettes és a nullás számra hívnám fel a figyelmüket, mivel húszéves a Múzeumok Éjszakája programsorozata. – Az államtitkár rekorddöntésre invitálta a nagyközönséget, mivel a járvány előtt, 2019-ben rekordszámú, országszerte 400 ezer ember vett részt a Múzeumok Éjszakáján, szerinte a pandémia már nem jelent komoly veszélyt, itt az ideje a találkozásnak.

– Legyünk boldogok, hogy a június hónap a magyar győzelem hónapja, fogjuk kézen hozzátartozóinkat és keressük fel a kulturális intézményeket. – Az államtitkár ezután kitért a 20. Múzeumok Éjszakája hívószavára, az „újragombolt hagyományokra”. – Azt az üzenetet próbáljuk megfogalmazni, hogy a kulturális örökségünk nem egy avítt dolog, kulturális önazonosságunk igenis tud trendi lenni. – Hoppál Péter nem részletezte tovább a júniusi esemény fő üzenetét, inkább a számokra tért ki, hangoztatta, hogy idén 431 intézmény 2500-nál is több programmal várja a látogatókat. Többször elismételte, a programok száma elképesztő, a választék hatalmas, szinte átláthatatlan, azonban egyetlen intézményt, helyszínt vagy kezdeményezést sem emelt ki. Általánosságban csak a koncertekről és tárlatvezetésekről beszélt, majd hozzátette: ezek egytől-egyig innovatív és interaktív programok lesznek. A kulturális államtitkár nem tudta megállni, hogy ne hangsúlyozza: a sport is a kultúra része, valójában ezzel magyarázta, miért a négyszeres Európa-bajnok birkózót választották az idei Múzeumok Éjszakája arcának. – A kulturáltságunk részét képezi, hogyan tekintünk eredményeinkre. Mi, a kultúra képviselői büszkék vagyunk a sporteredményekre. – fejezte be beszédét Hoppál Péter.

Idén a Múzeumok Éjszakája kiemelt vidéki partnere Szolnok lesz. Szalay Ferenc, a város polgármestere egyetértését fejezte ki az előtte felszólalóval – A sport nem működik közösség nélkül, egy birkózó nem tud egyedül birkózni. Ebben a magányos világban fontos, hogy találkozzunk egymással, közösségben gondolkodjunk. A sport üzenete hasonló a kultúra üzenetéhez, ugyanis a hagyományőrzésen keresztül egy ország emelkedik meg. – A polgármester ezután hosszadalmas várostörténeti bemutatóba kezdett, melyet a Múzeumok Éjszakája imázsfilmje követett.

Az imázsfilm főszereplője a sajtótájékoztatón többször méltatott Lőrincz Tamás birkózó volt. Az enyhén szólva kínos videó villanásszerűen bemutatta a tápiószelei Blaskovich Múzeumot, a szegedi Móra Ferenc Múzeumot és a fővárosi Közlekedési Múzeumot, ekkor esett szó először a programokról a tájékoztatón. – Azért vállaltam ezt a feladatot, mert a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként úgy érzem, tartanom kell magamat az akadémia mottójához, miszerint nem csak bajnokokat, hanem gondolkodó birkózókat szeretnénk nevelni. – mondta el az esemény utolsó felszólalójaként Lőrincz Tamás.