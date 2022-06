P. L.;

Habony Árpád;Arthur J. Finkelstein;cég;London;

2022-06-16 07:31:00

Habony Árpád is jó évet zárt, cégének vagyona már több mint félmilliárd forint

A Danube Business Consulting egyedüli tulajdonosa osztalékot 2016 óta nem vett ki a vállalkozásból, akkor is csak 100 ezer forintot.

Tavaly is igen jól teljesített a Habony Árpádnak, a Fidesz rejtélyes politikai tanácsadójának érdekeltségében lévő londoni székhelyű Danube Business Consulting, tavaly év végén cégének saját tőkéje meghaladta az 1,234 millió fontot, átszámítva több, mint 567 millió forintot - derül ki a tanácsadó vállalkozás brit kormányzati adatbázisban közzétett tavalyi éves beszámolójából, amire a hvg.hu figyelt fel.

A cég készpénzállománya és tőkéje is évek óta jelentősen nő, ráadásul mivel alaptőkéje mindössze ötezer font, a többi, átszámítva mintegy 565 millió forintnyi összeg az eredménytartalékba van helyezve. A Danube Business Consulting egyedüli tulajdonosa Habony Árpád, osztalékot ellenben 2016 óta nem vett ki a vállalkozásból, akkor is csak 100 ezer forintot. Azóta készpénzben és bankbetétben is egyre növekszik a vagyona, a 2017. évi 227 ezer fontról a tavaly év végére már 834 ezer fontra ugrott.

A Danube Business Consulting-ot 2015-ben alapították, kezdetben Habony fele-fele részben tulajdonolta a Fidesz mellett többször is dolgozó, negatív kampányairól hírhedt Arthur J. Finkelstein amerikai politikai tanácsadó vállalkozásával, az Arthur J. Finkelstein & Associates Inc. nevű céggel. Finkelstein 2017. évi halála után aztán Habony kivásárolta néhai partnere vállalkozását. A cég ügyvezetője egyébként Lánczi Tamás kormánypárti elemző, a Figyelő volt főszerkesztője.

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy Habony Árpádnak mostanra az utolsó magyarországi vállalkozását is bezárták, ennek ellenére az Orbán Viktort és kormányát nem hivatalos tanácsadóként segítő üzletembert is meghívták májusban a kormányfőnek és minisztereinek eskütételére.