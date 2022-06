Marnitz István;

Sziget Fesztivál;Gerendai Károly;VOLT;Balaton Sound;

2022-06-17 08:05:00

Még nem tettek ajánlatot a Sziget kisebbségi tulajdonára, a mostani ár a töredéke lehet az ígértnek

A kisebbségi tulajdonosok egyelőre nem kaptak konkrét ajánlatot a többséget birtokló Providence-től – közölte lapunk megkeresésére Gerendai Károly Sziget-alapító, aki társaival együtt 2017-ben értékesítette a fesztiválszervező többségét az amerikai tőkealapnak.

Egykori szervező- és kistulajdonos-társai, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert tegnap az Indexen azt jelentették be, hogy „hátrébb lépnek”, illetve „átadják a VOLT, a Balaton Sound és a Sziget szervezését az amerikaiaknak”.

A kezükben maradt összesen 30 százalék négy évvel későbbi eladási lehetőségéről már 2017-ben megállapodtak az amerikaiakkal – fogalmazott lapunknak Gerendai Károly. (Az egykori szervezőtársával, Takács Gáborral együtt jegyzett Szigerta Invest jelenleg a Sziget Zrt. mintegy 22 százalékát birtokolja.) A megállapodás szerint, ha egy évben nem rendezik meg a fesztivált – amit akkor szinte kizártnak tartottak –, az ügylet zárása egy évvel kitolódik, arra azonban senki nem számított, hogy rendezvényeik nem egy, hanem két egymást követő évben is elmaradnak. Így most az ügylet zárásának jogi körülményei – akár az eredményekből kiszámított vételár – nem teljesen tiszták.

(Kádár Tamás cégvezető lapunknak adott interjújában közölte, hogy a fesztivál nélküli 2020-as évben 1,4 milliárd, tavaly pedig valamivel több mint 800 milliós veszteséget szenvedtek el.) Bár Gerendai Károly a Szigetet „elengedte”, más üzleteivel foglalkozik és családjával pihen, értesülései szerint a fő tulajdonos készül ajánlatot tenni. Igaz, nem tartja kizártnak, hogy az amerikaiak a lépéssel megvárják az idei fesztiválszezon végét. Gerendai Károly korábban – lapunknak elsőként – megerősítette, hogy a cég áttételesen rá eső 35 százalékáért 2017-ben közel 6 milliárdot kapott.

Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy a Providence-ben mindeddig korrekt tulajdonostársat ismertek meg; a Szigetnek számos előnye származhat abból, hogy az amerikai befektető az elmúlt évek során világszerte mintegy félszáz fesztivált vásárolt fel.

Ebben az új rendszerben, ahol a tulajdonosi szerepet már nem mi töltjük be, bölcsebbnek éreztük, ha hátrébb lépünk, és átadjuk a profi csapatnak a Sziget mellett a VOLT-ot és a Balaton Soundot is érintő irányítást, akár az itthoni kollégákról, akár az amerikai tulajdonosról beszélünk, amely világszerte ötvenegynehány fesztivált tulajdonol – fogalmazott az Indexnek Lobenwein Norbert. A podcastben a kezükben maradt kisebbségi papírok ügyét Fülöp Zoltán egy, az elmúlt négy év során programozott folyamatnak nevezte, ami a járvány miatt picit meghosszabbodott. A két üzletember a VOLT alapítóiként került a Szigethez. Kádár Tamás lapunknak adott interjújából az is kiderül, hogy az idei VOLT jegyeladásai egyelőre elmaradnak a tervektől, illetve a Balaton Soundnál és a Szigetnél tapasztalt ütemtől.