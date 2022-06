nepszava.hu;

2022-06-17 16:45:00

Beszélgetne egy jót Novák Katalinnal a Háttér Társaság

A szervezet szeretne bízni a köztársasági elnök mihamarabbi, pozitív válaszában.

Személyes találkozót kezdeményez a köztársasági elnökkel a magyarországi LMBTQI közösséget érintő problémákról a Háttér Társaság - közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a szervezet.

Mint a Népszava is beszámolt róla, Novák Katalin a Telexnek adott interjújában elmondta, azt szeretné, ha minél több magyar ember érezné, az ő elnöke is. Ebbe természetesen beletartoznak a homoszexuális magyar emberek is.

Éppen ezért a Háttér Társaság bízik abban, hogy ez a célja nem csak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik, s ennek jegyében elfogadja meghívásukat. Emlékeztettek, hogy bár az elmúlt évtizedekben a magyar társadalom és jogrendszer sokkal elfogadóbbá vált a szexuális és nemi kisebbségek irányában, ez a pozitív tendencia az elmúlt években megfordulni látszik. Nőtt az LMBTQI személyek ellen elkövetett gyűlöletbűncselekmények száma, egyre elterjedtebbé vált az ellenük irányuló gyűlöletbeszéd.

Az EU Alapjogi Ügynökségének 2019-es kutatása szerint minden második magyar LMBTQI embert ért diszkrimináció az élet különböző területein. Az LMBTQI emberek jogegyenlőségének, társadalmi elfogadásának biztosítása hosszútávú feladat, amelyben az állami szerveknek kiemelt szerepük van. E problémák megoldása természetesen nem várható a köztársasági elnöktől, de az ország elsőszámú közjogi méltóságaként nagy felelőssége van abban, hogy hogyan alakul a témával kapcsolatos közbeszéd, az állami szervek mennyire veszik komolyan e problémák megoldását. A Háttér Társaság szeretne bízni a köztársasági elnök asszony mihamarabbi, pozitív válaszában - zárul tájékoztatásuk.