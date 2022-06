nepszava.hu;

Novák Katalin;közoktatás;

2022-06-17 13:16:00

Novák Katalin: Nem abban látom a fő feladatomat, hogy én legyek a kormány legfőbb kritikusa

Határozott nemmel felelt arra a kérdésre, el tudja-e képzelni, hogy egyszer ő lesz a miniszterelnök.

Természetesen a kormánynak is feladata a magyar emberek képviselete, és én úgy látom, hogy eleget is tesz ennek. Hogy ki kinek és hogyan ad vagy nem ad interjút, azt nem szeretném minősíteni – mondta el a köztársasági elnök a Telexnek adott interjújában.

Novák Katalin jelezte, ebbéli minőségében minden magyar embert képviselnie kell, és azokhoz is szeretne eljutni, akiket a portál felületén keresztül tud megszólítani. Nemmel felelt arra a kérdésre, egyeztet-e bármilyen módon a kommunikációs irányokról, a megfogalmazott üzenetekről a kormánnyal, a Miniszterelnöki Kabinetirodával. Nem árulta el, mikor kérte fel Orbán Viktor az államfői tisztségre, komolytalan lett volna erre azonnal igent mondania. Igyekeztem végiggondolni, hogy méltó és alkalmas vagyok-e erre a feladatra. Abban bízom, hogy öt év alatt sikerül bizonyítanom, hogy igen - magyarázta.

A miniszterelnökkel egyébként hetente találkoznak, nagyjából egy órán át beszélgetnek, van is egy kapu a Sándor-palota és a Karmelita között. előfordul, hogy a miniszterelnök jön át, van olyan, hogy én megyek - avatott be egy kulisszatitokba. Azt hangoztatta, eddig is volt lehetősége kritikus észrevételeinek megfogalmazására, melyeket egymás közt szoktak megbeszélni. Hozzátette, ezt tette az elmúlt nyolc évben is és ezt tartja helyesnek a jövőre nézve. Lehetősége persze van a kormány kritizálására.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogyan győzne meg egy fideszes szavazót arról, hogy Oroszország az agresszor és Ukrajna a megtámadott. Erre azt felelte, számára ez nem kérdés. Úgy véli, meg lehet próbálni megkeresni a kiváltó okokat, és politikai elemzők, történészek sok mindenről beszélhetnek az ukrajnai háborúval összefüggésben, de ez sem változtat azon, hogy van egy szuverén nemzetállam, Ukrajna, amelyet fegyveresen megtámadott egy másik ország. Ez a napnál világosabb.

Az államfő nyomatékosította, Magyarországnak azokban a szövetségi rendszerekben van a helye, amelyekhez most is tartozik. Elemi érdekünk, hogy a NATO és az Európai Unió tagjai legyünk, és az értékrendünkből is ez következik. Ugyanakkor nem tervez kijevi utazást, s ő maga közvetlenül eddig nem vette fel vele a kapcsolatot. Moszkvába még nem hívták meg, s mivel teoretikus a felvetés, aminek nem látja aktualitását. A köztársasági elnök beszélt arról is, mit vizsgál az elé kerülő törvényekkel kapcsolatban. Egyrészt azt, összhangban van-e az Alaptörvénnyel, másrészt, hogy a legjobb lelkiismerete szerint szolgálja-e a magyar emberek érdekeit. Ennek megfelelően dönt arról, hogy jó vagy nem jó egy törvény. Ami a törvények kezdeményezését illeti, elképzelhető, hogy a következő öt évben él ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor most nincs ilyen terve, ezért nem jelölne meg konkrét területet. A Pride-ra nem ment el eddig sem és nem tervez a jövőben sem elmenni, mivel nem a gesztusok, hanem a tettek elnökének tartja magát. Azt hangoztatta, szeretné, ha minél több magyar ember érezné, az „ő elnöke is vagyok. Ebbe természetesen beletartoznak a homoszexuális magyar emberek is.”

Az alacsony tanárbérekkel kapcsolatban kijelentette, örömmel látja, hogy elindult a tárgyalás a pedagógusok és a kormány között. Emiatt reméli, ez mielőbb a pedagógusok nagyobb anyagi megbecsültségét eredményezi, mivel most szükség van az újabb emelésre. Novák Katalin kijelentette, az általa aláírt törvény nem lehetetleníti el a tanársztrájkot.

A jogszabály azt rögzíti, hogy sztrájk esetén mi az az elégséges szolgáltatás, amelyet nyújtani kell annak érdekében, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, és a szülőknek se kelljen otthon maradni velük. Biztosítani kell a gyerekek tanuláshoz való jogát, ahogy a tanárok tiltakozáshoz való jogát is. A kettő közötti összhangot teremtette meg a törvény. Én abban bízom, hogy nem lesz okuk a pedagógusoknak a tiltakozásra - vélekedett.

Az államfő határozott nemmel felelt arra a kérdésre, el tudja-e képzelni, hogy egyszer ő lesz a miniszterelnök.