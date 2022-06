Fekete Norbert;

Beletörődtek a magyarok a méregdrága euróba, csak a nyaralásuknak tett be nagyon keményen

Rezignált beletörődés és kármentő spórolás – leginkább ezt tapasztaltuk, amikor az elszálló euróárfolyamról és az extraprofitadó miatt emelkedő repülőjegyárakról kérdeztünk utazókat.

– Eredetileg is Horvátországban akartunk idén nyaralni, nem eurós helyen, szóvak minket a 400 forintos árfolyam nem érint – jelentette ki Vadász Endre, aki éppen kunát vásárolt az egyik belvárosi pénzváltónál. Hogy aztán hamar szembesüljön vele: nem örülhet felhőtlenül az euró elkerülésének, hiszen a horvát kunáért is jóval többet kell fizetni most mint korábban. Míg a férfi eleve „nem eurós” országba utazott volna, akadt, aki részben épp a riasztó árfolyammozgások miatt változtatott tervein.

– Spanyolországba terveztünk menni idén, de egyre több barátunk mondta, hogy az drága lesz, viszont most Törökország olcsóbb, mert nagyon rossz a líra. A 400-as euróárfolyam igazolja, hogy jól döntöttünk, hiszen a tervezettnél többe került volna spanyol nyaralás – mondta lapunknak János és Marietta az egyik utazási iroda előtt, ahonnan éppen kiléptek, miután befizettek egy nyolcnapos antalyai all-inclusive nyaralásra.

A fővárosi pénzváltóknál és utazási irodáknál tett körutunk során azt tapasztaltuk: akadnak ugyan olyanok, akiknek az elszálló euró árfolyam megváltoztatja a nyári terveit, de a legtöbben inkább csöndes beletörődéssel konstatálták a vakáció drágulását. A megkérdezett zöme rezignáltak felelt, mit tehetne, állja a pluszköltségeket, de voltak, akik azt jelezték: ha nem is fújják le a nyaralást, azért afféle kármentésként kénytelenek kicsit finomítani az úti terveken. Így volt ezzel egy ötvenes házaspár is. Azt mesélték, hogy a gyerekek önállósodása után éppen az utóbbi években lett volna idejük utazni, de sokáig a járvány miatt nem indulhattak el, most meg a drágulás okoz fejtörést:

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) lapunk megkeresésére azt írta, eddig nem tapasztaltak számottevő változást a legkedveltebb külföldi nyaraló úti célok listáján. Változatlanul Horvátország, Görögország, Törökország, Egyiptom, Olaszország, Spanyolország, Tunézia vonzza leginkább a magyarokat. Az utazás időtartama sem változott a korábbi évekhez képest, jellemzően egy hetes tengerparti tartózkodások hossza, írták. A bizonytalanságok ellenére a MUISZ növekvő keresletről számolt be. Árfolyamkilengés ide, emelkedő költségek oda, a szövetség abban bízik, hogy a nagyon erős 2019-es eredmények 80 százalékát is elérhetik vagy akár meg is haladhatják az idei szezonban.

– Az utazásszervezők az indulás előtti 20. napig, legfeljebb 8 százalékkal emelhetnek árat, ezt kormányrendelet mondja ki, de nálunk eddig ilyen még nem volt – mondta lapunknak egy utazásközvetítő iroda munkatársa, András. Szerinte a szervezők az év eleji árazáskor eleve 380-390-es euróra számítva kalkuláltak, a most meglévő differenciát a legtöbb szervező még „benyeli”, de ha tartósan 400 körül vagy fölötte marad a szint, akkor elkerülhetetlen lesz a további áremelés.

Most nem volt roham a pénzváltóknál

„Katasztrófa volt, mindenki csak vásárolt, vásárolt, mindent vettek, még svéd és dán koronát is!” – emlékszik vissza a körúti Deluxe Change tulajdonosa a tavaszi napokra, amikor először lépte át a 400-as határt az euró árfolyama. Az akkori rohamnak most nyoma sincs: a tulajdonos szerint a pánikvásárlók akkor beszerezték, amit akartak, és azóta sokan alighanem előrelátóan bevásároltak 380-ra „visszaeső” árfolyamon a nyárra való euróból.

– erősítette meg a pénzváltók tapasztalatait a harmincas Ádám, akit most épp fontvásárlása idején kérdeztünk. Mint mondta, most is az árfolyam-változástól való félelme miatt vásárol: Skóciában szinte mindenütt fizethetne kártyával, de ha épp abban a két hétben „rángatják meg a forintot”, amíg odakint van, akkor a banki árfolyamon sokat bukhat.

– jegyezte meg.

„Óriási meglepetést nem okozott az újabb 400-as árfolyam” – mondta lapunknak Taraczky Andrej, az Exclusive Change hálózat tulajdonosa, Magyar Pénzváltók Országos Szövetségének (MPOE) elnöke. Szerinte márciusban „pszichés alapon vásároltak” valutát az emberek, ezt pedig az váltotta ki, hogy hirtelen, nagyon rövid idő alatt, sokat emelkedett az ár. Azóta viszont szerinte „benne volt a levegőben” az újabb 400-as kurzus, a magyar- és a világgazdaság helyzete miatt, így a lélektani határ átlépése már nem okozott sokkot.