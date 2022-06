P. L.;

Márki-Zay Péternek két kihívója is lesz az MMM tisztújításán

Magyar Györggyel és Deutsch Tiborral kell megmérkőznie az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltjének.

Két kihívója is akadt Márki-Zay Péternek a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöki tisztségére, az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje mellett Magyar György ügyvéd és Deutsch Tibor is megméretteti magát - értesült a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, a szombati tisztújítás előtt 120 taggal bővült a szervezet tagsága, akik szintúgy szavazni fognak a tisztújításon az elnök személyéről. Márki-Zay Péter az értesüléseket megerősítette. A mozgalom nagymértékű tagfelvételével kapcsolatban úgy nyilatkozott, annak nincs köze a tisztújításhoz, inkább arról van szó, hogy a választások előtt tagfelvételi moratórium volt, s az ebben az időben a Kossuth Körök által jelölt személyek tagságát hagyta jóvá az MMM elnöksége. Hasonló tagfelvételi moratórium volt érvényben az előválasztás idején is, célja az volt, hogy a választási időszakban egyik párt se tudjon nagyobb befolyásra szert tenni. Márki-Zay Péter megjegyezte, a tagjelöltek eddig is aktívan erősítették a mozgalom közösségét, s mindannyian legalább három hónapja jelentkeztek.

Arra a kérdésre, hogy a tagfelvételek miként befolyásolhatják a tisztújítást, Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, az elnökség azért döntött a tagfelvétel mellett, mert a jelöltek között több olyan, a mozgalomban esetleg már régóta aktív személy is van, akik az utóbbi időben az ő, vagy a jelenlegi operatív vezetés kritikusai lettek, így felvételük elutasítása újabb ok lehetne az elégedetlenkedésre. Márki-Zay szerint a mozgalomban kisebbségben vannak azok, akik nem az ő elképzeléseivel értenek egyet, ugyanakkor azt is feltételezte, hogy egyesek mögött kimondottan más pártok érdekei állnak. Nem zárta ki, hogy egy jól szervezett csoport akár az ő meggyőződésével ellentétes irányt is megszavaztathat a közgyűléssel.