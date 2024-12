Jogot sérthetett az Állami Számvevőszék

Igaz, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) olyan szervezet, amely ellenőrzi a pártok finanszírozásának és működésének rendjét. A szervezet ugyanakkor arról híres, hogy meghatározott rendben dolgozik, előre szokta jelezni, hogy hol végez vizsgálatot, ezek megállapításait nyilvánosságra is hozhatja. A pártnál 2015-re és -16-ra tervezték előre a vizsgálatot, amit egyszer csak 2017-re is kiterjesztettek. Ez azonban mindenféleképpen jogsértő, ami ellen kifogással lehet élni, bírósághoz lehet fordulni, akkor is, ha nincs jogorvoslat.