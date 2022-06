P. L.;

Moldova György;szocializmus;Orbán Viktor;

2022-06-18 13:03:00

Özvegye szerint Moldova György hitt a fiatal Orbán Viktorban, azt viszont már idézné, mit gondolt róla csalódottan később

Palotás Katalin egy interjúban beszélt erről. Szerinte az író látta, hogy az idős kommunisták nem alkalmasak ?Magyarország vezetésére.

Üres minden. Nem csak a ház, a lelkem is. Egyszerűen kiüresedett. Csak kóválygok itt, keresem a helyem, és keresem azt az embert, aki mindennél fontosabb volt az életemben - nyilatkozta megtörten Palotás Katalin, Moldova György özvegye a Blikknek.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író – aki a saját bevallása szerint a Népszavából tanult meg olvasni 4-5 éves korában – június 4-én otthonában, családi körben, életének 89. évében elhunyt. Halálhírét lánya, Moldova Júlia tudatta.

A maga is író, szerkesztő Palotás Katalin az interjúban elmondta, viszonya Moldova Györggyel eleinte munkakapcsolatnak indult, amit megtiszteltetésnek vett, de akkor nem gondolta volna, hogy ennél mélyebb érzései is lesznek iránta. Olykor fájt neki, de elfogadta, hogy Moldova György nős volt. Amikor aztán sokkal később, felesége 2020. évi halála után mégis érzelmi lett a viszonyuk, Palotás Katalin elmondása szerint Moldova azt mondta, erre a biztonságra, erre a harmóniára vágyott egész életében. Most pedig siratja férjét, mint mondta, sokkal többet érdemeltek volna a sorstól.

Azokra a pletykákról, amelyek szerint az özvegy az író öröksége miatt kötötte össze vele az életét, Palotás Katalin leszögezte, mindent Moldova György két lánya örököl, „az első lépcsőfoktól az utolsó szögig, a bútorokig, a kredencig, Gyuri könyvgyűjteményéig”. Hozzátette, ez soha nem is volt téma közöttük, mert ő Moldova Györgyöt mint az embert szerette, s ez akkor se lett volna másképpen, ha egy halászkunyhóban lakott volna a Duna-parton.

Azzal a nemrégiben napvilágot látott hírrel kapcsolatban, mely szerint Moldova Györgyről meggyőződéses kommunista mivolta ellenére 41 ügynök jelentett az államszocializmus idején, özvegye úgy nyilatkozott, nem lepte meg, többször beszélgettek már erről férjével. Tudta, hogy jelentéseket írnak róla, s nem zárta ki, hogy még dokumentumokat is látott ezzel kapcsolatban. Mindezt nagyon nehezen élte meg, el sem akarta hinni.

Ezt követően a riporter felvetette, hogyan élte meg Moldova György a rendszerváltást, mire Palotás Katalin válasza az volt, hogy meglepően pozitívan, reményteljesen. Az interjú ezen a pontján Orbán Viktor is szóba került, az özvegy úgy fogalmazott:

Palotás Katalin szerint Moldova György a Kádár-rendszer után évtizedekkel is azt gondolta, hogy az „a létező világok legjobbika”. Özvegye egyet értett vele ebben. A Kádár-rendszer szerinte valódi jövőképet adott a fiataloknak és biztonságot az átlagembereknek.

Végezetül elárulta, azért nem adott engedélyt Moldova György utolsó, róla szóló könyvének megjelentetésére, mert állítása szerint mindketten tudták, hogy az nem méltó a kapcsolatukhoz. Ez volt az első és az utolsó alkalom, hogy egy kéziratát veszni hagyta.