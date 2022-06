Balogh Gyula;

Trafó;Sberbank;

2022-06-18 09:30:00

Megmenekülhet a Trafó

Különösen nehéz helyzetbe került a Trafó Kortárs Művészetek Háza a Sberbank-csőd miatt, de a nyár végéig kaphatnak kiegészítő támogatást a Fővárostól.

Sokan aggódtak az elmúlt hónapokban a Trafó sorsáért. Mint azt a márciusi közleményükben ismertették, az intézmény huszonnégy éve, az alapítása óta a Sberbankban tartotta a pénzét, melynek akkor még más tulajdonosa volt és más nevet is viselt. Azóta több tulajdonost váltott a bank, de a Trafó vezetői nem vitték át más pénzintézménybe a számlájukat. Az orosz-ukrán háború kitörésének másnapján azonnal zárolták a pénzünket. “A számlánkon tartottuk a pályázatokon elnyert támogatásokat, a béremelésre kapott állami keretet, a Fővárostól kapott negyedéves működési támogatás egy részét, és a megtakarításunkat – összesen 354 millió forintot” – mesélte lapunknak Barda Beáta, a Trafó igazgatója. “Ebből 38 milliót garantált a magyar állam, ezt vissza is kaptuk. Azóta a helyzet áthidalásaként a Főváros a 102 milliós negyedéves támogatásunkat az előírtnál hamarabb átutalta, illetve nemrég megerősítették a korábbi fenntartói ígéretüket, amely szerint a nyár végéig további támogatást is kapunk majd tőlük.”

A Trafó azonban ezzel együtt sincs még könnyű helyzetben. Pályáztak például az épület akadálymentesítésére, ám az akkor tervezett hat milliós költség mára néhány millióval többe kerülne, és mivel a támogatásként kapott 2 millió is odaveszett, nehéz megtalálni a helyes megoldást.

A kialakult nehéz helyzet miatt támogatói kampányt és jótékonysági koncertet is szerveztek (ez volt a Töltés – a szerk.), ezzel kapcsolatban Barda Beáta megjegyezte: „a közönség és a nálunk játszó társulatok többsége rendkívül szolidárisan kezelte a problémát – de nehéz kérni akkor, amikor látjuk, hogy hányan vannak még rajtunk kívül is nehéz helyzetben. Nem mi vagyunk az egyetlen olyan kulturális intézmény aki küzd a telített nézőterekért” – tette hozzá.

Ami a szükségszerű megszorításokat illeti, Barda Beáta szerint a működési költségeiket szinte lehetetlen tovább csökkenteni.

„Néhány előadást lemondtunk, néhány nálunk játszó társulattól el kellett köszönnünk, és sajnos a mai napig alkudozni kényszerülünk magyar és külföldi intézményekkel is – a külföldi programjaink számát is csökkentenünk kellett. Tavaly még opció volt, hogy meghívjunk egy húsz tagú nemzetközi kortárs cirkuszi társulatot – most azonban már nem vagyunk ebben a helyzetben.”

Barda Beátának szeptember elsejétől kezdődik a második igazgatói ciklusa. A szakmai bizottság február 24-én hallgatta meg – épp aznap amikor kitört a háború, és jött a bank-krach. „Amikor a közgyűlési döntés zajlott, végig azt éreztem, hogy a legfontosabb, hogy most senkit nem szabad cserben hagyni. A Trafó annyi mindent átvészelt már: túléltük a pandémiát, megtartottunk mindenkit, átálltunk egy online működésre, aztán jött az Istencsapása… ráadásul minden kiszámíthatatlanabbá vált, hiszen egyre kevesebb figyelem jut a kultúrának, egyre kevesebb felület helyezi előtérbe, így pedig egy kifejezetten törékeny szegmenssé vált. Nekünk is meg kell tanulni pontosabban és konzekvensebben beszélni arról, hogy mit-miért akarunk csinálni, mert a közönséget kizárólag őszintén lehet és érdemes megszólítani.”

Arra a kérdésre, hogy milyen újdonságokat tervez, az igazgató azt felelte, hogy a lassan, megfontoltan haladók táborába tartozik. Nem gondolja, hogy drámai változásoknak kellene történniük, inkább bizonyos irányokat kellene jobban hangsúlyozni, például erősebb regionális együttműködéseket kiépíteni, melyek megkönnyíthetnék a turnéztatást. Persze, vannak már pozitív példák: a Compagnie Marie Chouinard Elemi életerő című darabját tavasszal nem csak a Trafóban, hanem a veszprémi A tánc fesztiválján is megtekinthették a nézők. „És folyamatosan keressük az újabb partnereket: tagjai vagyunk egy francia színházi hálózatnak, de szeretnénk a környező régióban még több kollaborátorra találni. Jó lenne együttműködni olyan rangos fesztiválokkal a szomszédból, mint akár a Bécsi Ünnepi Hetek, miközben azt sem szabad elfelejteni, hogy Ferencváros kellős közepén vagyunk: a lokális kapcsolatainkat éppúgy erősítenünk kell, ahogy a nemzetközieket” – fogalmazott Barda Beáta.

A szakma és a közönség évek óta visszaigazolja a Trafó minőségi projektjeit. A Jurányi fiatal alkotókat támogató Staféta pályázatának három idei közönségdíjasa is mind Trafóban megvalósult előadás. Ami pedig a jövőt illeti, Barda Beáta elmondta, hogy a következő évad programjait folyamatosan töltik fel az intézmény honlapjára – lehet szemezgetni. „És ha eljutunk decemberig, akkor már kijelenthetjük, hogy ezt is túléltük” – jegyezte meg végül.