budapesti vizes világbajnokság;eredmények;Hosszú Katinka;Milák Kristóf;Szabó Szebasztián;

2022-06-18 22:41:00

Hosszú Katinka döntős, ötödik lett a férfi gyorsváltó

A budapesti vizes világbajnokság legfontosabb eredményeinek összefoglalója.

Hosszú Katinka a nyolcadik helyen bejutott a döntőbe 200 méter vegyesen a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság szombati nyitónapján. Hosszú a szám olimpiai bajnokaként, legutóbbi négy döntőjének győzteseként és világcsúcstartójaként, de már korántsem a favoritjaként várta az elődöntőt. A 33 éves magyar klasszis végül nagy hajrával, idei legjobbját három századdal megjavítva 2:10.72 perces idővel éppen csak bekerült a nyolcas döntőbe. A szám másik magyarja, Sebestyén Dalma összesítésben a 14. lett 2:13.09 perccel.

Hosszú Katinka a futam után elmondta, rendkívül boldog, hiszen amikor futamában csak ötödikként csapott célba, azt gondolta, nem került be a fináléba. Hozzátette, a tokiói olimpia után sokat kihagyott, ezért nincs százszázalékos állapotban, de nagyon szeretett volna újra hazai közönség előtt úszni. A női 200 méter vegyes döntőjét vasárnap 19.27 órakor rendezik.

Holló Balázs 400 méter vegyesen a nyolcadik helyen végzett. Az egriek 23 éves versenyzője a délelőtti előfutamban szenzációs egyéni csúcsot úszott, élete legjobbját csaknem két és fél másodperccel megjavítva az ötödik időt (4:10.87) érte el. A felnőttek között első nagymedencés világbajnoki döntőjén szereplő versenyző azonban végül messze elmaradt délelőtti idejétől és 4:15.17 perccel a nyolcadik lett. A számot Léond Marchand nyerte, a francia versenyző az utolsó tíz méteren „maradt le” Michael Phelps 2008-as pekingi cáparuhás világrekordjától (4:03.84) és végül 4:04.28 perces világbajnoki- és Európa-csúccsal diadalmaskodott.

A Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Milák Kristóf összetételű 4x100 méteres magyar férfi gyorsváltó az ötödik helyen végzett. Öt évvel ezelőtt, a Duna Arénában rendezett világbajnokság nyitónapjának legnagyobb szenzációját okozta a váltó, amely bronzérmet nyert, abból az egységből Németh Nándor és Bohus Richárd maradt meg, hozzájuk csatlakozott a kiváló sprinter, Szabó Szebasztián, valamint az azóta már olimpiai bajnokká avanzsált Milák Kristóf. A délelőtti előfutamok során ez az egység már ostromolta a tokiói olimpiai döntőben úszott országos csúcsát (3:11.06), 3:12:38 perces idejével pedig, ahogyan Németh fogalmazott, megszerezték a 3-as pályát.

Ezúttal Németh kezdett, aki a tokiói olimpia egyéni döntőjében úszott országos csúcsát (47.81) 16 századra megközelítette, majd Szabó is szorosan ott volt a favorit amerikaiak mögött. A rutinos Bohus mellet ugyanakkor elúsztak a riválisok, így Milák a hatodik helyen váltott és ugyan nagyot hajrázott, de csak egy helyet tudott javítani.

Az egység így sem volt messze az ötkarikás fináléban úszott időtől, 3:11.24 perccel lett ötödik. Milák a futam után a vegyes zónában arról beszélt, elégedett, hiszen az olimpia után a világbajnokságon is ötödik lett az egység. Megjegyezte, most ennyire erős a mezőny, de fel lehet hozzájuk zárkózni, akár már jövőre is.

A női váltó, amely a nyolcadik helyen csúszott be a fináléba, nem tudott javítani helyezésén és Pádár Nikolett, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Molnár Dóra összeállításban a nyolcadik lett.