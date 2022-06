P. L.;

2022-06-18 23:09:00

Gulácsi Péter elment hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztatni a Balatonnál az angolok legyőzése után

Nem ez az első alkalom, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kapusa emberségből is példát mutat.

40 hátrányos helyzetű gyermek révfülöpi táboroztatását finanszírozta Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusa.

Az Igazgyöngy Alapítvány egy hetes programján találkozott is a kis rajongókkal, sőt, még kapura is rúghattak neki a vállalkozó szellemű gyerekek - derül ki a hvg.hu cikkéből.

Az L. Ritók Nóra által vezetett civil szervevet egy komplex szociális-oktatási modellel segíti a környéken élő, sokszor hátrányos helyzetben, súlyos szegénységben élő gyerekeket és családjaikat. A lap felidézi, hogy Gulácsi Péter tavaly év végén kereste meg őket azzal, hogy támogatni szeretné őket, ezért abban állapodtak meg, hogy a 40 fős egyhetes nyári tábor teljes költségét állja. A szervezést és a lebonyolítást a berettyóújfalui pedagógusok végezték, de a magyar válogatott kapusa az anyagi segítség mellett maga is részt vett az eseményen.

Gulácsi Péter a hvg.hu-nak elmondta, feleségével, Vígh Diánával fontosnak tartják, hogy ne csak a véleményüket hangoztassák társadalmi ügyekben, hanem konkrétan segítsenek is. Mint mondta, erre a külföldi élsportolók között is látott előremutató példákat, de Szalai Ádámnak, a magyar válogatott csapatkapitányának is van már alapítványa. A válogatott kapus azt reméli, hogy a segítségnyújtási szándék egyre jobban elterjedhet azok között, akik megtehetik, legyenek sikeresek az élet bármely területén. Gulácsi abban is biztos, hogy a későbbiekben is rendszeresen megtalálja majd a módját, hogy az Igazgyönggyel és más civil szervezetekkel összefogva hátrányos helyzetű gyermekeket segítsen.

A sportember a magyar válogatott Nemzetek Ligájában mutatott bravúros szereplését követően, köszönhetően annak, hogy a német Bundesligában is szünet van, jelenleg két és fél hetes szabadságát tölti a Balatonnál családjával, ez alatt szakított időt a táborozók meglátogatására, akik közül sokan még csak nem is jártak a tónál korábban. Látogatása alkalmával Gulácsi egy nagy rakomány dinnyét is vitt a gyerekeknek, emellett elbeszélgetett velük például arról, mi kell az álmok eléréséhez, hangsúlyozta a tanulás és a kitartás fontosságát. Emellett természetesen autogramot is osztott, s tizenegyeseket is rúghattak neki a kis rajongók. A válogatott szárnyalásával kapcsolatban a válogatott kapus elmondta, ez Marco Rossi szövetségi kapitány mellett a lelkesedésnek, a csapategységnek köszönhető.

Egyébként nem ez az első alkalom, hogy Gulácsi Péter klasszis futballkarrierje mellett emberségből is példát mutat: 2020 novemberében például 25 millió forinttal és dedikált mezével járult hozzá egy SMA-ban szenvedő kisgyermek, Zsombi kezeléséhez, hogy megkaphassa a világon az egyik legdrágábbnak számító Zolgensma nevű készítményt.

A hvg.hu arról is beszámolt, hogy a táborban kiderült, az Igazgyöngy Alapítvány vezetését hamarosan Veress Tamás veheti át, aki a mostani tábor lebonyolításában is főszerepet vállalt.