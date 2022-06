Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

munkaerőhiány;Velux;szakszervezet;

2022-06-20 16:00:00

Beütött a gazdasági válság, a termelést és a fizetést is visszafogták a külföldi tulajdonú nyugat-magyarországi nagyvállalatoknál

Az erősödő fluktuáció döbbentette rá a cégeket, hogy át kell tekinteniük a bérezést.

Tartós munkaerőhiány, akadozó alkatrészellátás, visszaeső termelés, a vártnál alacsonyabb béremelés - így összegezhető a külföldi tulajdonú nyugat-magyarországi nagyvállalatokat jellemző helyzet szakszervezeti szemszögből.

A kevés fizetést olyannyira nehéz volt beosztani, hogy teljesen váratlanul megindult a dolgozók elvándorlása a gyárból, ezért gyorsan cselekedni kellett a fluktuáció és a fokozódó munkaerőhiány megfékezése érdekében. Ennek is köszönhető, hogy idén már kétszer emelték a béreket – tájékoztatott Buspataki Róbert, az amerikai világcég nagykanizsai vállalata, a Dynamic Technologies Hungary Kft. szakszervezeti titkára.

A mintegy 450 dolgozót foglalkoztató autóipari beszállítónál januárban a minimálbért 10 ezer forinttal meghaladó emelés történt, majd jött az áprilisi újabb bérfejlesztés, így összességében 16-17 százalékot nőttek a keresetek. Jelenleg a fizikai állomány legkisebb bére bruttó 225 ezer forint.

A munkaerőhiány olyankor jelentkezett, amikor a járművek klímaberendezéseihez alkatrészeket készítő cég két új projektfeladatot is elnyert - folytatta a szervezeti vezető. Ám hiába, ha egyszer nincs elég ember akik a munkát elvégezzék. Holott igazán tekintélyes autógyárak, mint például az Audi, a Porsche, a Volkswagen régóta megrendelői a magyarországi üzemnek. A feszítő létszámgondokra a Tungsram helyi gyárnak bezárása is csak részben hozott enyhülést, munkaerő-felvétel továbbra is folyamatos. A chiphiány idején elbocsátottakat örömest visszacsábítanák, hiszen a kapott feladatokhoz még legalább száz fővel növelni kellene a létszámot.

A szakszervezeti titkár furcsállja, hogy a cégvezetők a béremelés előtt nem kérték ki a szervezet véleményét, erre nem voltak kíváncsiak. A javaslatuk egyébként az lett volna, hogy januártól visszamenőleg rendezzék a béreket.

Elmaradt a remélt kétszámjegyű béremelés a több mint 3300 dolgozójával Vas megye legnagyobb munkaadójának számító, és a béreket nézve is kiemelkedő német járműipari beszállítónál, a Schaeffler Savaria Kft.-nél. Az év elejétől csupán 7 százalékkal nőttek a keresetek, ami némi csalódást okozott a munkavállalóknak – jegyezte meg Ács Andrea, a Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi alapszervezetének titkára. Aztán a cég elfogadta a szakszervezet javaslatát, és januártól visszamenőleg a béren kívüli cafeteria-juttatás maximális összegét fizette ki, mert csak így tudta honorálni a jó munkát.

A termelés csökkenéséről jött jelzés Fertődről, a világ vezető ablakgyártója, a dán Velux cégcsoport ott működő magyarországi üzeméből, ahol hozzávetőlegesen 1200 embernek adnak munkát. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy visszaesés várható gyártásban, erről a dolgozókat már tájékoztatták – mondta Sajtos Zoltán, a helyi szakszervezet elnöke. Ha létszámleépítés lesz, először a több száz kölcsönzött munkavállalót küldik el. Ez a folyamat az állományban lévőket aligha fogja érinteni. A szakszervezetnek egyelőre nincs érdekképviseleti feladata - tette hozzá.

Drága az alapanyag, akadozik az ellátás, a költségek megnyirbálása miatt folyamatos a munkahelyek átszervezése, nagy a fluktuáció, rengeteg a túlóra és iszonyatosan feszít a munkaerőhiány, ezek a legkirívóbb következményei cégünknél a gazdasági válságnak – magyarázta Marsitsné Horváth Marianna, a svéd Autoliv biztonságiöv-gyára sopronkövesdi üzemének szakszervezeti elnöke. A munkavállalók létszáma a mintegy 2200-ról alig több mint két év alatt 1600-ra csökkent. Kölcsönzött munkaerő az év elején még nem volt, most már van, és köztük csak az ukránok száma meghaladja a háromszázat. Januárban a fizikai állomány bére 12, a szellemi dolgozóké 7 százalékkal nőtt, de az előbbiek alapbére így sem éri el a bruttó 300 ezer forintot.

Másfél éve a gazdasági válság okozta nehézségekkel küszködünk, mivel a távol-keleti beszállítóktól nem érkezik meg időben az alkatrész – panaszkodott Gombás István, a Szombathelyen működő ír autóipari beszállító cég, az Aptiv PLC Vasas Szakszervezetének elnöke. Legutóbb a Kínából várt szállítmány akadt el, méghozzá tartósan, mivel ott a Covid-járvány újból elkezdett terjedni, és ezért Sanghajt egy időre lezárták. Onnan két és fél hónapon át nem kapták meg a gyártáshoz szükséges alkotóelemeket. Az állandóvá vált bizonytalanság miatt most mindenki munkaidő-keretben dolgozik, elbocsátás azonban nem volt. A két telephelyen körülbelül 1800 embert foglalkoztatnak. A hathavi munkaidő-keretről kötött megállapodás a munkáltatóval azt jelenti, hogy fél éven át a gyár úgy vezényli az embereket, ahogy a munka azt megkívánja. Amennyiben az időkeretet nem sikerül kitölteni, vagyis nem gyűlik össze a szükséges óraszám a munkabér kifizetéséhez, akkor az összeget kiegészítik. Akinek nem elég az időkeret, annak pedig a túlórát díjazzák. Az Aptivnál újabban a hétfő és a kedd pihenőnap, mert általában szerdán és csütörtökön érkezik az alkatrész, így többnyire hétvégén mennek be dolgozni. Az 1400-1450 forintos alap órabér januárban 7 százalékkal nőtt, amit keveselltek a munkavállalók, ennek következtében az összeget áprilisban még 5 százalékkal emelték.