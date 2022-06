Horváth Gábor;

USA;fegyvertartási törvény;

2022-06-19 20:47:00

A fegyverpárti republikánus szavazók a fegyvertartási törvények legapróbb szigorítása ellen is ágálnak

Vajúdnak a hegyek, de még az se biztos, hogy legalább egy kisegeret sikerül megszülni. Ez a hét jó időre az utolsó esély.

John Cornyn szenátort pénteken a sajátjai pfújolták a Republikánus Párt texasi konvencióján, pedig csupa olyan dolgot mondott, amit elvben tapsviharnak kellett volna fogadnia. Eldicsekedett vele, hogy kemény harcban elérte, a kongresszusban ne kerüljenek napirendre Joe Biden elnök javaslatai a fegyvertartás szigorítására és újfent megígérte, hogy soha nem fogad el semmilyen, a törvénytisztelő polgárokat sújtó korlátozást. Ez azonban nem csendesítette le azokat a mezei fegyvertartókat, akiket már a tárgyalások puszta ténye is felbosszantott. Hiába mészárolt le egy tizennyolc éves ámokfutó 19 gyereket és két tanárt az államukban lévő Uvaldéban és a New York-i Buffalóban nem sokkal előtte tíz embert egy a tojásból szintén éppen hogy csak kikelt neonáci, a fegyverpártiak számára az a legfontosabb, hogy annyi és olyan pisztolyuk meg puskájuk lehessen, amennyit és amilyet csak akarnak. Szerintük minden bajra, még a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok számának növekedésére is az lenne a legjobb ellenszer, ha mindenki revolverrel az oldalán közlekedne az utcán, akár egy cowboyfilmben.

A politikusokat minden választási ciklusban minősítő Nemzeti Lövészegylettől (NRA) Cornyn rendszeresen csillagos ötöst (Amerikában ez A+) kap. Azt gondolta, hogy „makulátlan” előéletére tekintettel megengedheti magának a tárgyalásokat a szigorítást követelőkkel, elvégre közeledik a „félidős” választás és a két, nagy visszhangot kiváltott tömeggyilkosság, különösen az uvaldei kisiskolások megölése országszerte felerősítette azoknak a hangát, akik szerint legalább a gyerekek életének védelmében tenni kéne valamit. Csakhogy az NRA valósággal béklyóban tartja a republikánus politikusokat, akiknek a novemberi választások előtt még saját pártjuk előválasztásán kell megméretni magukat, ott pedig a minél hevesebb puskalengetés a menő.

A helyzetre jellemző, hogy tíz-tíz demokrata párti és republikánus szenátus kezdett egyeztetni, ám a tíz konzervatívból hat olyan, aki már bejelentette visszavonulását, tehát többé nem indul előválasztáson. Egy nappal a texasi pártrendezvény előtt Cornyn demonstratívan kivonult a tárgyalásról, amelynek pedig éppen ő volt az egyik kezdeményezője és republikánus vezéralakja. Európai szemmel nézve az egész, az alkudozás tárgyát képező csomag nevetségesen szerény. Cornyn például arra hivatkozott, hogy nem tudtak megállapodni a élettársakra vonatkozó kivételről, azaz arról, hogy ne csak a feleségek, hanem a magukat fenyegetve érző barátnők is kérhessék partnerük fegyverének átmeneti bevonását. A másik ütközési pont a „vörös zászló” problematikája, vagyis az, hogy a liberális oldal szerint a szövetségi kormánynak ösztönözni kéne az államokat az önmagukra és környezetükre potenciálisan veszélyes fegyvertartók azonosítására.

A többi, elvben mindkét oldalnak elfogadható pont se sokkal komolyabb: ellenőrizni kéne a nagy tűzerejű félautomata puskákat vásárló 18-21 évesek mentális állapotát (pisztolyt vagy revolvert továbbra is vehetnének, bár egy doboz sört még mindig nem), általában pedig több pénz kéne mentálhigiénés megelőzésre, például az öngyilkosságra készülők telefonos segélyvonalára és az iskolabiztonságra. Mindezt úgy, hogy a szövetségi törvény még véletlenül se írjon elő kötelezően semmit, az egyes államok maguk dönthessenek mindenről.

A dolognak mégis van jelentősége, mert ha sikerülne elfogadni, minden gyengeségével együtt precedenst teremthetne a jelenlegi, a lazánál is lazább szabályozás reformjára. A Demokrata Párt nagyvárosi bázisa régóta ezt követeli, a republikánusok ugyanakkor nagyon óvatosak és pont azt akarják megelőzni, hogy később erre a kompromisszumra hivatkozva lehessen továbblépni. Az idő sürget, ha a héten nem szavaznak, az egész eddigi munka megy a levesbe, mert kezdődik a szenátusi szünet, ősszel pedig már minden a választásokról fog szólni.

Halvány fénysugár a reménytelenségben: Miamiban a rendőrség fegyver-visszavásárlási programot hirdetett, a leadott pisztolyokért 50, a puskákért 250 dolláros ajándékutalványokat adnak, az összegyűjtött készletet pedig Ukrajnába küldik. Már az akció első két órájában több tucattal csökkent a város utcáin lévő lőfegyverek száma.