Az úgynevezett „politikai erőszak terjedése elleni fellépéshez” kapcsolódó törvénymódosító szerint nem adható ki vagy hosszabbítható meg fegyvertartási engedély, ha valaki ellen ilyen ügyben szabálysértési eljárás van folyamatban.
Tudományos bizonyítást nyert, hogy fából is lehet vaskarikát csinálni, legalábbis, ha a politikusok nagyon akarják.
Vajúdnak a hegyek, de még az se biztos, hogy legalább egy kisegeret sikerül megszülni. Ez a hét jó időre az utolsó esély.
A fegyvertartási törvény szigorításáért tüntettek diákok és tanárok a 17 halálos áldozatot követelő floridai iskolai mészárlás után. Eközben Miamiban fegyvershow-t rendeztek.