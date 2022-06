R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;menekültek;Ukrajna;

2022-06-19 21:04:00

Több ezer ukrán menekültet fenyeget hajléktalanság a briteknél

Az Egyesült Királyságban bürokratikus akadályokba ütközik az ukránok iránti szolidaritás érvényre jutása.

Napról-napra riasztóbb híreket hallani azokról az Ukrajnából érkezett menekültekről, akik az úgynevezett "Homes for Ukraine" (Otthonokat Ukrajnának) brit kormányzati program segítségével kerültek a szigetországba. Ahogy erről a napokban a The Guardian napilap is beszámolt, "egyelőre ugyan csak a menekültek kis száma érintett, de a következő hónapokban, ahogy ez a hat hónapra tervezett, szponzorált elhelyezés rendszere lejár, több ezrükre sújthatnak le a bürokratikus akadályok".

Az ingatlanügynökségek és egyéni bérbeadók a február 24-én megkezdődött orosz invázió miatt egzisztenciájukat feladni kényszerült, lakást kereső ukránoktól komoly garanciákat kérnek fizetőképességük felől. Még a jól eleresztetteknek is nehézséget jelent a papírmunka,

Az Egyesült Királyságba mindeddig 65 700 ukránt menekítettek ki. Június eleji adatok szerint Angliában és Walesben máris 660 család regisztráltatta magát hajléktalanként. Ez azt jelenti, hogy a szigetországon eluralkodó megélhetési válsággal párosulva a már így is túlterhelt jóléti rendszerre helyeznek további nyomást. A helyi önkormányzat felelőssége, hogy ingyenes elhelyezést biztosítsanak számukra. A fedél nélkül maradt menekült famíliák majdnem háromnegyedének kiskorú gyermekei vannak. Az ún. Family Visa Scheme keretében befogadott ukránok közül sokan tapasztalják, hogy azok a rokonok, akikre számítottak, egy idő után nem tudják már vállalni a róluk való gondoskodást. Különösen nem olyan körülmények között, hogy egy szabály szerint

Harrow East konzervatív parlamenti képviselője, Bob Blackman a PoliticsHome honlapon megjelent cikkében egy olyan ingyenes szolgáltatás mellett kardoskodik, mely ukránul és angolul egyaránt nyújtana átfogó információkat és segítséget. További probléma, hogy egyes önkormányzatok nem folyósítják időben a vendéglátó családoknak járó havi 350 fontos ún. "köszönőpénzt", ami valójában csekély összeg ahhoz képest, milyen erőfeszítést követel a menekültek ellátásán kívül iskolai, egészségügyi, munkavállalási, stb. hátterük megteremtése.

A brit társadalom egyébként bőkezűen támogatja az ukránokat: csak a Disasters Emergency Committee jótékonysági szervezet meghirdetett adomány-gyűjtésére