2022-06-20 13:30:00

Szalai Ádám: Nagyon örültem, hogy Orbán Viktor bejött az öltözőbe

Eközben a Nemzeti Sport főszerkesztője ismét nyilvánvalóvá tette, mennyire rajong a miniszterelnökért, aminek az érzékeltetéséhez a sztálini ihletésű személyi kultusz legismertebb jegyeit vette igénybe.

„Miután megláttam, hogy a miniszterelnök úr jelen van a mérkőzésen, a lefújás után megkértem, mondjon néhány szót a csapatnak. Sosem szeretek és nem is illendő beszélni arról, ami az öltözőben elhangzik, és csak a csapatra tartozik, most sem tenném, de annyit mondhatok, természetesen nagyon örültem, hogy Orbán Viktor bejött az öltözőbe, és személyesen gratulált a válogatottnak az elmúlt hetek sikereihez. Megtisztelő minden játékosnak azt hallani az ország első emberétől, hogy a magyarok milyen sokáig büszkék lesznek ránk és az Anglia elleni meccs eredményére” - idézte fel a kormányfő kedvenc sportlapjának nyilatkozva a történelmi diadal utáni perceket Szalai Ádám.

A Nemzeti Sport „úgy értesült”, a miniszterelnök arról is beszélt a játékosoknak, hogy ő is mindig emlegetni fogja, és az unokáinak is elmeséli, hogy jelen volt azon a történelmi mérkőzésen, amelyen Magyarország 4–0-ra legyőzte Angliát. A régi angol stadionokra jellemzően szűk wolverhamptoni öltözőben, ahová éppen csak befértek a játékosok és a szakmai stáb tagjai, alig egy-két perces köszöntőt mondott. A jelenlévők szerint a hangulat érthetően vidám és euforikus volt a magyar öltözőben kedd éjszaka,

Persze az is kiderül, hogy Szalai Ádám nem először hívja be a politikust az öltözőbe: 2008-ban, még ellenzéki vezetőként tette tiszteletét.

Szőllősi György persze nem győzte dícsérni Orbán Viktort, a következőket írta: