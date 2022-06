Árpási Bence;

Állami Számvevőszék;elnök;választás;Domokos László;Fidesz;ellenzék;

2022-06-21 13:00:00

Hosszabbításra készülhet az Állami Számvevőszék elnöke, de a Mi Hazánkon kívül az ellenzék már nem asszisztál a színjátékhoz

Már a startvonalon elhasalhat az ellenzék esetleges jelöltje, akit a volt fideszes parlamenti képviselő, Domokos László posztjára szánnának.

A jelenlegi vezető, egykori fideszes politikus, Domokos László tizenkét éves megbízatása július 5-én lejár, ezért az Országgyűlés hétfő délután már el is fogadta az utódlásban kulcsszerepet játszó eseti bizottságot. A testületnek nyolc tagja lehetne, a Fidesz 4, a KDNP 1, a hatpárti ellenzéki összefogás 2, a Mi Hazánk Mozgalom pedig egy tagot delegálhat, de a bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztásáról szóló parlamenti iromány tanúsága szerint a testületbe csak a kormánypártok, illetve Toroczkai László szélsőjobboldali alakulata delegált jelöltet, a a hatpárti ellenzéki összefogás egyet sem.

A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt a jelölésben. Valaki akkor válhat az ÁSZ elnökjelöltjévé, ha legalább öt bizottsági tag igen szavazatát megkapta. Sőt, a törvényi rendelkezések is a Fidesznek kedveznek: már a testület előtt is csak az hallgatható meg, akinek behívását megszavazzák.

Könnyen lehet azonban, hogy nem utódlásról, hanem hosszabbításról beszélhetünk, hiszen a NER részéről semmi sem indokolja Domokos László leváltását, aki eddig sem okozott sok fejfájást kormányoldalon. Az ÁSZ-vezér például az ellenzéki pártok környékén rendre szabálytalanságokra bukkant, de a hatalommal jellemzően kesztyűs kézzel bánt.

Domokos megválasztásával kapcsolatban kerestük a parlamenti ellenzék pártjait. Többek közt arra lettünk volna kíváncsiak, várható-e közös jelölt, s kiket jelölnek az újonnan felállított eseti bizottságba. Választ lapzártáig egyedül a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalomtól kaptunk. A párt kommunikációs igazgatója Kisberk Szabolcs azt írta, a testületbe Szabadi Istvánt jelölték. Kisberk jelezte, több szakmailag alkalmas személy is felmerült köreikben ÁSZ-elnöknek, a párt most vizsgálja, hogy kit jelöljön közülük.