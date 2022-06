P. L.;

Pintér Sándor;Oktatás;kérdőív;iskolák;összevonás;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;Pedagógusok Szakszervezete;Nemzeti Pedagógus Kar;

2022-06-21 15:38:00

Pintér Sándor szerint nem biztos, hogy kell ennyi iskola

A belügyminiszter összevonná a kis vidéki felső tagozatokat. Minisztériuma kérdőívben kérte ki a tanárok véleményét az oktatás helyzetével kapcsolatban. A szakszervezetek viszont nem voltak megelégedve ezzel, mert például a bérek emeléséről egy árva szó sem esett.

Politikai okokból ciklusok óta halogatja a kormány azt a tervet, hogy összevonja a kis vidéki iskolák felső tagozatait. Most azonban maga Pintér Sándor állt elő - mint oktatásért (is) felelős miniszter - azzal, hogy nézzék meg, kell-e ennyi iskola. A köznevelés területén megfogalmazott célkitűzésekre vonatkozó terveknek nyáron el kell készülniük - írja a hvg360.

A lap egy névtelenséget kérő forrása szerint van esély arra, hogy Pintér Sándor beleálljon abba, ha valamit logikusnak, észszerűnek, kivitelezhetőnek lát. Érdekérvényesítő képessége pedig valószínűleg meghaladja a területért felelő elődjéét, Kásler Miklósét.

Az eddigi tapasztalatok alapján Pintér látszólag együttműködő, az oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban konzultál és azt ígéri, ez a jövőben is így lesz. Kérdéses azonban, hogy mekkora lesz a valódi mozgástere, és a konzultációk valódiak lesznek-e, vagy csak látszólagosak? A lap ezzel kapcsolatban felidézi a teátrális keretek közötti megállapodást az orvosi béremelésről. Az egyezség úgy született, hogy akkor még a Magyar Orvosi Kamara sem volt tisztában annak az árával, vagyis a számos kötöttséggel járó szolgálati jogviszony bevezetésével.

A Belügyminisztérium most egy kérdőívvel igyekszik kikérni a tanárok véleményét. Ebben egyebek között arról van szó, mennyire reális a tanulók heti maximális óraszáma, mennyire tudnak minőségi munkát végezni a tanárok, illetve érdemi segítséget jelentene-e a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok bevonása. A kérdőív kitér a tanítás technikai kellékeinek meglétére és arra is, mennyiben javítanák az oktatás színvonalát a különféle teljesítményértékelések. A BM arra is kíváncsi, vajon a tanárok szeretnének-e kedvezményeket az élelmiszerboltokban, benzinkutakon. Végezetül pedig arra kérdeztek rá, hogy kötelező legyen-e az Oktatási Hivatal segítségét kérni, ha az intézményben tanulók teljesítménye romlik, s így nő a bukással, lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya.

A szakszervezetek nem voltak kimondottan elégedettek a kérdőívvel, mert az, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint, teljesen figyelmen kívül hagy szakmai alapvetéseket, emellett szó sincs benne a bérekről. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke (PSZ) álkonzultációnak minősítette a kérdőívet, s szintén kiemelte, hogy abban egy hang sincs a bérkérdésről, a pályaelhagyókról, a fiatalok pályán tartásáról, a szakmai önállóság növeléséről.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke pedig még a kérdőívről sem tudott. Ugyanakkor azt is mondta, hogy eddigi tapasztalatai szerint Pintér Sándor érdeklődő, igyekszik minél több információt begyűjteni, mivel a terület idegen számára. Horváth arra kérte a minisztert, hogy lehetőség szerint a tervezésbe, jogszabály-előkészítésbe, mérésekbe vonják be őket is, mert szeretnék megjeleníteni a szakmai tapasztalataikat.

A szakszervezetek várhatóan június 28-án, a következő sztrájktárgyalási fordulóban találkoznak Pintér Sándorral. Feltéve, hogy a tárcavezető elmegy a megbeszélésre, mert a múlt heti kerekasztal-beszélgetésre hiába várták.