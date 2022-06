nepszava.hu;

2022-06-22 12:18:00

Egyelőre nem tudni, ki áll a támadás mögött.

Tűz ütött ki az oroszországi Novosahtyinszk városa mellett található olajfinomítóban azt követően, hogy drónokat láttak repülni a létesítmény felett – írja a Reuters.

A Twitteren megjelent egyik videón az látható, amint egy drón a finomító felé közeledik, majd egy hatalmas tűzgömb és fekete füst emelkedett fel. A TASZSZ orosz állami hírügynökség egy ismeretlen forrásra hivatkozva azt állította, hogy az üzem hőátadó egységébe csapódott be az egyik eszköz.

A helyi hatóságok azt közölték, hogy a tüzet eloltották, s senki sem sérült meg az incidensben. A finomító egyike annak a kevésnek, amelyet az elmúlt évtizedekben Oroszországban építettek. Működését 2009-ben kezdte meg.

RUSSIA: Footage circulating this morning shows what appears to be a Ukrainian drone striking an oil refinery in Rostov, Russia.pic.twitter.com/Mlwts9KWYx