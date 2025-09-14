Egy olyan vegyi üzem is találatot kapott, amely az ukrán határtól majd' 1500 kilométerre található.
Az ukrán hadsereg szerint sorozaton dróntámadásaikkal kulcsfontosságú orosz létesítményeket is megrongáltak. Az oroszok azt állítják, az éjjel 82 pilóta nélküli harci eszközt lőttek le.
Áldozatokról nem érkezett jelentés, de a Vnukovo, a Domogyedovo és a Zsukovszki repülőtéren egy időre felfüggesztették a légiközlekedést.
Ez volt az eddigi legtávolabbi csapás, amelyet az ukránok végrehajtottak Oroszország területén.
Bár az olajcég azt állítja, hogy folyamatos az átalakítás, a folyamat vége még az eddigieknél is kevésbé látszik.
Egyelőre nem tudni áldozatokról.
Brüsszeli tárgyalások eredményeképpen mégsem vezet ellátási zavarokhoz az orosz olajtermékeket sújtó, február 5-től életbe lépő összuniós, így kivételesen Magyarországra is érvényes behozatali tilalom.
Repedést találtak a szerdai nyomáspróbán.
Ismét karbantartást kell végezni.
A gyors mentőakció ellenére sem lehetett őket megmenteni.
A karbantartás második fázisa a tervek szerint október 9-én kezdődik.
A létesítményt július végén állították le karbantartás miatt.
Bár változatlanul zajlik a karbantartás, az egység továbbra is ad ki üzemanyagot.
Finomító-karbantartás az indok, de nem titkolják, a háború és a hatósági árszabályozás miatt megugrott kereslet felemésztette a készleteket.
Egyelőre nem tudni, ki áll a támadás mögött.
Senki sem sérült meg, azonban két hét kell, mire visszaáll minden a megszokott kerékvágásba.
Az osztrák energiacég azt ígéri, a lépés nyomán a termeléskiesést kompenzáló benzin- és gázolajmennyiség folyamatosan rendelkezésre fog állni. A Mol a schwechati incidens miatt elhalasztotta a százhalombattai olajfinomító függőben lévő karbantartását.
Az olajcég két, jelenleg jórészt orosz nyersolajat feldolgozó finomítója szeptemberben egy-egy hétig szinte teljesen a világpiacról beszerezhető, vagyis „tengeri” alapanyag feldolgozására áll át. Míg a folyamat volt molos szakértők szerint is gyorsítható, az Orbán-kormány hajthatatlan.
Már csak Magyarországtól függ, kizárja-e az EU az orosz olajat.
A sérült személyek 30 és 50 év közöttiek, ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek.
Indonézia egyik legfontosabb üzeme ég, a lángokat egyelőre nem sikerül megfékezni.
A legnagyobb olajfinomítóban történt robbanás kedden, két külföldit is letartóztattak.
Miközben a Barátság-olajvezetékbe került orosz szennyezés miatt a Mol a stratégiai készleteinkből vásárol, Fehéroroszország már jó minőségű naftát kap. A kőolajból többek között kátyúmentes utakat biztosító gumibitumen készül.
Meghalt egy motoros a százhalombattai olajfinomító területén, miután elütötte egy személygépkocsi - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-vel.
Irakban ismét a hadsereg ellenőrzi az ország legjelentősebb, Baidzsiban található olajfinomítóját. A katonaság teljes egészében visszafoglalta az objektumot, s megtisztították a dzsihadista Iszlám Állam tagjaitól – jelentették be.
Szerdán is tovább folytatódtak a harcok Irakban, ahol az Iraki és Szíriai Iszlám Állam (ISIS) nevű szélsőséges iszlám fegyveres csoport mind nagyobb területekre, fontos iparvárosokra próbálja meg kiterjeszteni befolyását. Hasszan Rohani iráni elnök nem zárta ki a katonai beavatkozást a szomszédos országban.