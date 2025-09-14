A Mol már kész tesztelni az orosz kőolajon kívül mást is, csak az Orbán-kormány védi lángpallossal Vlagyimir Putyin érdekét

Az olajcég két, jelenleg jórészt orosz nyersolajat feldolgozó finomítója szeptemberben egy-egy hétig szinte teljesen a világpiacról beszerezhető, vagyis „tengeri” alapanyag feldolgozására áll át. Míg a folyamat volt molos szakértők szerint is gyorsítható, az Orbán-kormány hajthatatlan.