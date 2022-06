Rónay Tamás;

Olaszország;Öt Csillag Mozgalom;Giuseppe Conte;Luigi Di Maio;

2022-06-23 11:00:00

Egyre nehezebb helyzetben Mario Draghi olasz kormánya

De nem valószínű az előrehozott választás.

Olaszországban egy éve még amiatt aggódtak a 2018-as választást megnyert baloldali populista párt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) hívei, sikerül-e a megállapodnia a párt „kezesének” nevezett Beppe Grillónak Giuseppe Contéval arról, hogy utóbbi átvegye a politikai erő irányítását. A volt miniszterelnök kemény feltételeket követelt, lényegében azt, hogy egymaga irányíthassa a tömörülést és Grillo ne szóljon bele a munkájába. A nehéz tárgyalások után felszállt a fehér füst, Conte lett a pártelnök. Akkor sokan abban reménykedtek az M5S háza táján, hogy ismét felfelé ívelő szakaszba kerülnek a „csillagosok”. Egyes felmérések ezt meg is erősítették azt jövendölve, hogy az akkor még mindig népszerű Conte megválasztásával akár három százalékponttal erősödhet a párt.

Utólag azonban megállapíthatjuk, hogy Giuseppe Conte sem tudott véget vetni az egykor szebb napokat látott politikai erő szétesésének, sőt, még fel is gyorsította ezt a folyamatot. Pártvezetőként nem tanúsította azt a kiegyensúlyozottságra, diplomáciára építő politikát, mint miniszterelnökként. Ebben főleg egója akadályozhatta. Sosem tudta igazán elfogadni miniszterelnöknek Mario Draghit függetlenül attól, hogy az M5S is a (majdnem) egységkormány tagja. Ennek az az oka, hogy Contét Draghi követte a miniszterelnöki bársonyszékben, amit egyfajta árulásnak tartott az Európai Központi Bank egykori irányítója részéről. Conte ezért a jobboldali populista Liga vezetőjéhez, Matteo Salvinihez hasonlóan igyekezett megnehezíteni a kormányfő dolgát, legutóbb például az Ukrajnának küldendő nehézfegyverek ügyében.

Az ügy hátterében az áll, hogy a miniszterelnök parlamenti jóváhagyás nélkül akarja folytatni a fegyverek szállítását Ukrajnának. Az M5S azonban felhördült ez ellen. A mozgalom egy része teljesen le akarja állítani a katonai segélyt, „hogy ne hosszabbítsák meg a háborút és a szenvedést” – hangsúlyozza Conte. A másfél héttel ezelőtti helyhatósági választásokon elszenvedett újabb vereség után az Öt Csillag Mozgalom azt reméli, hogy a pacifizmussal tud érvényesülni, és profitálhat a növekvő háborúellenes hangulatból és a magas megélhetési költségek miatti csalódottságból. A felmérések szerint az olaszok 45 százaléka ellenzi a fegyverszállításokat.

Csakhogy a pártot Conte előtt irányító Luigi Di Maio külügyminiszter viszont a miniszterelnök nagy híve. Valójában sosem volt felhőtlen a volt kormányfő és az olasz diplomácia jelenlegi vezetőjének viszonya, de igyekeztek nem a nyilvánosság elé vinni vitáikat. A napokban azonban végleg véget ért ez a látszólagos idill, Di Maio nyilvánosan megkérdőjelezte Conténak a kormányt támadó kijelentéseit. A párt szürke eminenciása, a még mindig befolyásos Grillo Conte mellé állt, ami azt jelzi, hogy a politikai erőn belül megrendült Di Maio helyzete.

Csakhogy az M5S-ben nem is kevesen inkább Di Maio irányvonalát támogatják, s a képviselőházban és a szenátusban is több képviselő vele ért egyet. Így elkerülhetetlenné vált az M5S szakadása. Kedden este Di Maio bejelentette - Insieme per il Futuro (Együtt a jövőért) néven új pártot hoz létre. Sajtóhírek szerint eddig 60 parlamenti képviselő jelezte, hogy vele tart, és úgy tűnik, hogy a külügyminiszter már elég aláírást gyűjtött ahhoz is, hogy saját frakciót hívjon életre a római törvényhozásban. Draghi jelezte, továbbra is számít Di Maiora az olasz diplomácia vezetőjeként. Conte viszont ragaszkodik ahhoz, hogy az M5S jelölhessen új külügyminisztert.

Draghi Ukrajna-politikája egyre inkább veszélybe kerül. Kedden a kormány csak hajszál híján ment át az első, kényes próbán, a szenátorok szűk többséggel hagyták jóvá ezzel kapcsolatos előterjesztését, amelyet csütörtökön ismertet Brüsszelben. A fegyverszállításokról nem is tett említést felszólalásában a kormányfő, mert az utolsó pillanatig tárgyaltak az Öt Csillaggal Mozgalommal egy kompromisszumos szövegről. Végül megállapodtak ugyan egy közös állásfoglalásban, de ebben nem tesznek említést a fegyverszállításról. Pedig ez a kérdés a kormány szakítópróbája lehet. Draghi nem hajlandó leállítani a katonai segélyt, még akkor sem, ha ezzel az Öt Csillag Mozgalom kivonulását és a koalíció végét kockáztatja.

S itt jön a képbe az M5S válsága. Di Maióék kiválása voltaképpen megnyugtató lehet Draghi számára. Az egyelőre még folyamatban lévő képviselői kilépések ellenére egyelőre ugyanis továbbra is az Öt Csillag Mozgalomé a legnagyobb parlamenti frakció, ha tehát Conte úgy döntene, kilépteti a pártot a kormányból (aminek sok értelme nem lenne, hiszen jövő tavasszal úgyis választás lesz, ráadásul a felmérések szerint egy új voksolás az M5S totális bukását eredményezné), akkor aligha lenne elkerülhető az előrehozott voksolás. Azzal azonban, hogy a párt két részre szakadt, biztosítottnak tekinthető a kabinet többsége.