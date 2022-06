nepszava.hu;

Rogán Antal;személyi jövedelemadó;

2022-06-22 14:39:00

Rogán Antal rekordmennyiségű pénzt fizetett be jövedelme után a közösbe

Senki sem érhet a tárcavezető nyomába a kormánytagok közül.

2020-ban Rogán Antal adózta a legtöbbet a kormánytagok közül, 29,1 millió forint szja-t fizetett be abban az évben, az összevont adóalapja 194,5 millió forint volt. 2021-ben még ennél is többet, 66,9 millió forintot fizetett be az államkasszának a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Értelemszerűen az adóalapja is emelkedett, 2021-ben 446 millió forint volt - írja a Telex a miniszterek aktuális, 2021-es évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásaira hivatkozva.

A politikus ebben a tekintetben rekordernek számít, más kormánytagok ezt megközelíteni sem tudják.

Hozzá képest elég szerény volt a jövedelme Orbán Viktornak: a miniszterelnök adóalapja 31 millió forint volt, ami után 4,7 milliót adózott. Nála sem szerepel adókedvezmény. A miniszterek többsége tavaly jóval többet keresett Orbánnál. Ez azonban változhat a jövőben és jelentősen emelkedhet Orbán adóalapja, hiszen a parlament nemrég fizetésemelést szavazott meg neki. Bruttó 3,5 milliót fog keresni, amihez jön még a bruttó 1,3 milliós képviselői fizetése.

Rogán Antalé után Csák Jánosé volt a második legmagasabb jövedelem a kormánytagok közül, a kulturális és innovációs miniszternek tavaly összesen 72 millió forint adóköteles jövedelme volt, ami után 10,8 milliót adózott a Mol és a T-Mobile egykori vezetője. . Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek is először kellett kormánytagként nyilvánosságra hoznia adóbevallását. Ő kicsivel több mint 11,7 millió forintot adózott 2021-ben. Az összevont adóalapja 15,9 millió forint volt, de a külön adózó jövedelmek rubrikában szerepel egy 62,5 milliós összeg is, ami után 9,3 millió forintot adózott le az egykori londoni nagykövet. Így jön össze a 11,7 milliós szja a több 68 milliós összjövedelem után.