nepszava.hu;

MTÜ;Tiborcz István;támogatás;pályázat;Tiborcz-üzlet;

2022-06-22 15:29:00

Orbán Viktor veje kaszálta a legnagyobbat a turizmus-fejlesztési pénzekből

A Tiborc Istvánhoz köthető cégek kapták a legtöbb, vissza nem térítendő támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ).

Mint arról a Válasz Online beszámol, a szervezet a Kisfaludy program keretében, 2018-2022 között összesen 316,8 milliárd forintot adott turisztikai fejlesztésekre. pályázatokon persze sok kis cég is pénzhez juthatott, ám a legtöbb támogatás, 56,4 milliárd forint Orbán Ráhel férjének a közelében landolt. Vagyis a Kisfaludy pénzek minden ötödik-hatodik forintja a Tiborcz-féle vállalat csoportot gazdagította.

A pályázat intenzitása is szokatlanul magas volt, megközelítette a 70 százalékot. Így a nyerteseknek csak a fejlesztések értékének, durván a harmadát kellett saját zsebből fizetniük, a többit az állam adta, közpénzből. A Válasz Online azonban arra is fényt derített, hogy a legnagyobb nyertesek még az úgynevezett önrészt sem saját maguk fizették, hanem különböző "baráti" bankoktól kaptak rá kölcsönt. A hitelező pénzintézetek között van a Gránit, az MKB, a Takarékbank és az OTP. De néha a köztulajdonú Magyar Fejlesztési Bank, valamint az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank is be-beszállt az önrész hitelezésébe - derítette ki a portál.

A Válasz Online portál számításai szerint, Tiborcz István cégei összességében több támogatást kaptak, mint a Mészáros Lőrinc–Szíjj László-duó, a Csányi Sándor–Garancsi István–Hernádi Zsolt-hármas, valamint a Rogán Antalhoz és az MTÜ menedzsmentjéhez szorosan kötődő kiváltságosok együttvéve. A Válasz Online még azt is kiderítette, hogy a Kisfaludy programból bőven részesedett, a Rogán Antal kabinetfőnkéhez, Nagy Ádámhoz köthető cég. Nagy Ádám amúgy a végrehajtói kamara, korrupcióval gyanúsított és előzetes letartóztatásban lévő elnökével, Schadl Györggyel is szoros kapcsolatban állt. A Válasz Online szerint azért is furcsa, hogy Nagy Ádám üzleti köre több, mint másfél milliárd forintot kapott a Kisfaludy programban, mert a pályázatokat elvben éppen a Rogán-féle minisztériumnak kellett felügyelnie.