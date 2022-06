Gy. D.;

Afganisztán;földrengés;tragédia;áldozatok;

2022-06-22 20:10:00

Az áldozatok száma várhatóan nőni fog, mivel még mindig érkeznek információk a távoli hegyi falvakból.

Legalább ezer halottja és 600 sérültje van az Afganisztán délkeleti részét szerdán megrázó földmozgásnak – közölték katasztrófavédelmi illetékesek a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

„A halálos áldozatok száma valószínűleg nőni fog, mivel egyes falvak távoli, hegyvidéki területeken találhatók, és némi időbe telik az információk begyűjtése” – mondta Szaláuddín Ajubi belügyi tisztségviselő.

A szerdai 2002 óta a legtöbb áldozatot követelő földrengés volt Afganisztánban. A földmozgás epicentruma a délkelet-afganisztáni Hoszt városától körülbelül 44 kilométerre volt, a Pakisztánnal közös határ közelében – közölte az amerikai földtani intézet (USGS).

ℹEvent wrap-up: today a M5.9 #earthquake (#زلزله) hit #Gardēz (#Afghanistan) at 01:24:37 local time (UTC 20:54:37). Shaking was felt over 500km by approximately 119M people in Pakistan, Afghanistan and India.