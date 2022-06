Halmai Katalin (Brüsszel);

EU;reform;Orbán Viktor;

2022-06-23 06:00:00

Bár az Orbán-kormány már tavaly is elsütötte uniós reformelképzeléseit, és nem aratott velük sikert, most mégis újra bedobja azokat

Európa polgárai más irányba mennének.

Orbán Viktor, illetve a magyar kormány az EU jövőjéről szóló európai konferencia-sorozat tavalyi kezdetekor is közzétette hét pontba szedett vizióját a közösség reformjáról, és most, az események lezárásakor megismétli ugyanezt. Akkor külföldi lapokban, fizetett hirdetésekkel igyekezett népszerűsíteni az elképzeléseit, most parlamenti határozat formájában, amelyet a Fidesz részéről Kövér László házelnök és Kocsis Máté frakcióvezető jegyez.

A javaslatok zöme ma is ugyanolyan megvalósíthatatlan, mint tavaly volt, csak közben lezajlott egy konferencia-sorozat, amelyen az európaiak széles tömegei véleményt nyilváníthattak arról, milyen Európát szeretnének. És az nem olyan, mint amilyen a Fidesz előterjesztéseiben szerepel. Javaslataik jövőjéről most kezdődnek az egyeztetések Brüsszelben, de - mint egy magasrangú EU diplomata lapunk kérdésére közölte - a csütörtökön kezdődő csúcstalálkozón nem várható részletes vita ezekről.

Az országgyűlési határozati javaslat egy sor olyan kezdeményezést tartalmaz, amelyeket nem lehet az uniós szerződések egyhangúsághoz kötött módosítása nélkül megvalósítani.

amely olyan pénzügyi eszközöknek a létrehozását szolgálja, mint a magyar kormány által is bőségesen igénybe vett SURE program a munkahelyek megőrzésének a támogatására. Orbánék pontosan tudják, hogy a nyugat-balkáni országok tagfelvétele sem olyan “projekt”, amelyet szerződésben kell rögzíteni, pláne, hogy az nem elsősorban az EU-tól, hanem a jelöltek felkészültségétől függ.