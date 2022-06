P. L.;

Kovács Ákos;koncert;temetés;

2022-06-23 11:51:00

Ákos nem mulasztott el koncertjegyet árulni egy temetésről szóló posztban

Ez így nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt.

Kovács Ákos részt vett az őt ismertté tevő 90-es évekbeli szintipopzenekar, a Bonanza Banzai egykori menedzsere, a közelmúltban elhunyt Fábián Tibor temetésén.

Egy korábbi posztban Kovács Ákos így emlékezett meg Fábián Tiborról: „Ha ő annak idején nem visz be minket a Lemezgyárba, valószínűleg minden másképp alakul. A Pesti Műsor újságírójaként és a Csillag születik zsűrielnökeként ismertem meg, aztán a zenekari életünk napi szervezője és szereplője lett - nagyjából 1988 őszétől egészen az 1994-es Búcsúkoncertig. Sok mindent írhatnék róla, de most nem megy. Talán elég annyi, hogy a munkakapcsolatunk megszűnése után még vagy 15 évig minden lemezborítóm köszönetrovatába beírtam a nevét, mert hálás voltam neki. Ma is az vagyok. Nagyon nehéz élete volt. Isten nyugtassa!”

Egy szerda esti Facebook-bejegyzésben visszaidézte a szomorú eseményt, ám abban megjegyezte, hogy amúgy lehet jegyet vásárolni a koncertjére - vette észre a Magyar Hang.

„Vele az életünk fontos fejezete és egy szép korszak szállt sírba. Nyugodjon békében!” - fogalmazott a Kossuth-díjas zenész, majd bejegyzése ezután roppant meglepő fordulatot vett:

A zenész a biztonság kedvéért a jegyvásárlásra mutató linket is elhelyezte a temetésről szóló bejegyzésbe.