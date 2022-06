Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;Oroszország;

2022-06-23 22:02:00

Hatalmas pusztítás folyik a Donbászban, Ukrajna a háború legnehezebb hetét éli Mariupol óta

Liszicsanszk oroszok általi elfoglalása csak idő kérdése, de maradt azért némi reménysugár az ukrán erők számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolja Oroszországot, „el akarja pusztítani” a donbászi ipari régiót. Az ukrán hadsereg Kelet-Donyeck kevesebb mint felét, 45 százalékát ellenőrzi egy regionális parancsnok szerint. A brit védelmi minisztérium is arról számolt be, hogy a Donbászban az oroszok több területet foglaltak el. Az elmúlt öt napban az orosz csapatok legalább öt kilométert haladtak jelenlegi céljuk, Liszicsanszk városa felé. Néhány ukrán egység visszavonult, feltehetően azért, hogy elkerüljék a bekerítést. A CNN elemzése szerint Ukrajna „a legnehezebb hetét” éli Mariupol kikötőváros májusi eleste óta.

Különösen Liszicsanszk körül hevesek a harcok. Az orosz csapatok a várostól délre több helyet is ellenőrzésük alá vontak. Az amerikai Institute for the Study of War nevű agytröszt értékelése szerint az elkövetkező napokban e déli irányból támadhatják meg Liszicsanszkot anélkül, hogy ki kellene tenniük magukat a Sziverszkij Donyec folyón való átkelés kockázatának. Az ukránok szerint Oroszország el akarja vágni Liszicsanszkot és Szeverodonyecket az ukrán terület többi részétől. Az itt dúló harcok mostanra, Kijev jelentése szerint, ijesztő mértékűekké váltak.

Szintén ukrán források szerint az orosz csapatok széles fronton támadnak, s nem csak a két város környékén, hanem távolabb is. Az ország északkeleti részén több települést is lőnek, és sok civil vesztette életét. A CNN szerint az ukrán erők előtt csak két lehetőség maradt: visszavonulni és új védelmi állásokat kiépíteni, vagy házról házra harcolni. Csakhogy az orosz csapatok jelenleg nagy túlerőben vannak. Liszicsanszk védelme ráadásul "elkerülhetetlenül" hatalmas veszteségekkel járna. Az ukrán csapatokat legfőképpen az a veszély fenyegeti, hogy elvágják őket az utánpótlástól és bekerítik a T1302-es autópályán keresztül vezető utánpótlási folyosót.

Mindeközben önkéntes segélyszervezetek próbálnak segíteni a megmaradt mintegy 8000 civilnek a Liszicsanszkból való menekülésben.

– írta Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Twitteren. Így folytatta: „A nyár forró lesz az orosz megszállók számára.” Oroszország és Ukrajna is rendelkezik már több rakétaindító rendszerrel, de a hat rakétával felszerelt HIMARS verziója fejlettebb, nagyobb hatótávolsággal és pontossággal rendelkezik.

Most, hogy négy hónapja tart már Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja, a Kreml ragaszkodik minden követeléséhez az esetleges jövőbeli tárgyalásokat illetően. „Ami a béketervet illeti, az csak akkor lehetséges, ha Kijev teljesíti az orosz fél összes követelését” – jelentette ki Dmitrij Peszkov az Interfax szerint.

Moszkva a háború kezdetén nyilvánosan hangoztatott követelései között szerepelt a kelet-ukrajnai szakadár Donyeck és Luhanszk régiók független államként való elismerése, valamint a 2014-ben elcsatolt Krím fekete-tengeri félsziget orosz területként való elismerése. Zelenszkij ukrán elnök viszont nemrég Kijev kifejezett céljaként fogalmazta meg a Krím és a február vége óta megszállt területek visszafoglalását.

Nagy-Britannia további szankciókat vezet be Oroszországgal szemben. Az exportőröknek címzett kormányközlemény számos új intézkedést sorol fel. Ezek közé tartozik egy sor technológiai termékre, repülőgép-üzemanyagra, valamint fontban és uniós valutában denominált bankjegyekre vonatkozó exporttilalom. Kivégzés fenyegeti azt a britet, aki Ukrajnáért harcolt és fogságba esett. Az ellene és egy másik brit születésű férfi ellen hozott ítéletet a szakadár donyecki "népköztársaság" egyik "bírósága" hozta meg.